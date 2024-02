Nothing Phone (2a) được tân trang lại và thiếu giao diện Glyph

Mặc dù không có hình ảnh hay thông số kỹ thuật nào được công ty tiết lộ chính thức nhưng không thiếu những thông tin rò rỉ và tất cả đều cho rằng đây là thiết kế của mẫu smartphone tầm trung sắp ra mắt.

Gần đây nhất, một rò rỉ mới đã xuất hiện cho chúng ta cái nhìn đầu tiên về mặt sau của Nothing Phone (2a) và có một điều khá ngạc nhiên là nó trông không giống gì với những rò rỉ trước đó. Thiết kế này dường như là một sự khác biệt đáng kể so với phong cách đặc trưng mà nhà sản xuất áp dụng cho các điện thoại Nothing Phone của mình, trong đó lược bỏ một số yếu tố chính giúp dễ nhận biết một chiếc điện thoại Nothing.

Đầu tiên, dải đèn LED hình tròn lớn của Nothing Phone (1) và Nothing Phone (2) đã biến mất. Thay vào đó, Nothing Phone (2a) có mô-đun máy ảnh ở góc trên bên trái với hai ống kính, nhãn hiệu Nothing nhỏ hơn và dấu chứng nhận CE, đồng thời các yếu tố thiết kế trông giống một nhãn dán xé nát hơn là phần bên trong thực tế của điện thoại. Mặc dù những rò rỉ ban đầu cho thấy sự hiện diện của Giao diện Glyph mang tính biểu tượng của công ty với hệ thống thông báo LED có thể tùy chỉnh.

Việc thiếu các yếu tố trong suốt đặc biệt được thấy trong điện thoại trước đây của Nothing cũng như đèn Glyph đã dẫn đến suy đoán rằng, thiết kế đã được thay đổi trong giai đoạn phát triển sau này hoặc những rò rỉ ban đầu là dựa trên nguyên mẫu. Ngoài ra, có thể việc loại bỏ các yếu tố này chỉ đơn giản là một biện pháp cắt giảm chi phí để tính đến mức giá tầm trung hoặc là một cách để phân biệt dòng "a" với các mẫu hàng đầu.

Dù lý do là gì đi nữa, hình ảnh kết xuất bị rò rỉ cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong triết lý thiết kế của Nothing. Vẫn còn phải xem Nothing Phone (2a) có giữ lại Giao diện Glyph hay không, nhưng riêng mặt sau vẫn phần nào duy trì vẻ ngoài "tối giản" đó và hứa hẹn một chiếc điện thoại nổi bật giữa đám đông, mặc dù theo một cách khác so với những phiên bản tiền nhiệm của nó.