Người dùng phản ứng vì cho rằng Nothing đang “đánh tráo khái niệm”

Một bài đăng quảng bá gần đây của Nothing về chiếc Nothing Phone (4a) Pro đã gây ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Hãng tuyên bố thiết bị sở hữu “khả năng zoom mạnh nhất thị trường” với mức zoom tối đa 140x, nhưng nhiều người dùng công nghệ nhanh chóng chỉ ra đây thực chất là zoom kỹ thuật số.

Nothing Phone 4(a) Pro.

Khác với zoom quang học sử dụng hệ thống ống kính để phóng đại hình ảnh thật, zoom kỹ thuật số chủ yếu dựa vào cắt ảnh và thuật toán AI để nội suy thêm chi tiết. Điều này thường khiến chất lượng hình suy giảm mạnh khi đẩy lên mức zoom quá cao.

Nhiều bình luận trên X gọi cách quảng bá này là “gây hiểu lầm”, “chiêu trò marketing” hay thậm chí “quảng cáo sai lệch”. Một số người cho rằng việc nhấn mạnh con số 140x khiến người dùng phổ thông dễ lầm tưởng rằng đây là khả năng zoom quang học thực tế của camera.

So sánh với OPPO Find X9 Ultra khiến tranh cãi càng lớn

Trong các phản hồi xuất hiện nhiều nhất, người dùng thường đem OPPO Find X9 Ultra ra làm ví dụ đối lập. Mẫu flagship của OPPO được cho là sở hữu camera tiềm vọng 50MP zoom quang 10x và có thể đạt mức zoom “lossless” 20x, tức vẫn giữ được chất lượng hình ảnh gần như nguyên vẹn mà không phụ thuộc quá nhiều vào nội suy phần mềm.

Người dùng phản ứng gay gắt về bài đăng của Nothing.

Trong khi đó, Phone (4a) Pro chỉ có camera tiềm vọng zoom quang 3.5x. Dù vậy, Nothing lại chọn nhấn mạnh mức zoom số 140x trong truyền thông thay vì thông số quang học thực tế.

Điều đáng chú ý là theo các thông tin được chia sẻ, cảm biến tele trên hai thiết bị có kích thước tương đương nhau. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở hệ thống quang học và cách các hãng xử lý hình ảnh ở tiêu cự dài.

Một số người dùng cũng cho rằng Nothing vốn được đánh giá tích cực ở thiết kế khác biệt và trải nghiệm phần mềm, nên việc cố tạo ấn tượng bằng những con số zoom quá lớn có thể phản tác dụng và ảnh hưởng tới hình ảnh thương hiệu.

Zoom 100x, 120x hay 140x hiện nay phần lớn vẫn mang tính marketing

Thực tế, không riêng Nothing, nhiều hãng smartphone Android trong vài năm gần đây đều sử dụng các con số zoom rất lớn để quảng bá camera. Tuy nhiên ở các mức như 100x hay 140x, chất lượng ảnh thường giảm rõ rệt do phụ thuộc vào crop và AI sharpening.

Ngay cả các flagship cao cấp hiện nay cũng chủ yếu tập trung vào chất lượng ở khoảng zoom quang học hoặc hybrid zoom tầm 5x đến 20x, thay vì cố đẩy lên những mức cực đại khó sử dụng trong thực tế.

Tranh cãi lần này cũng khiến nhiều người đặt lại câu hỏi liệu các hãng smartphone có nên ghi rõ đâu là zoom quang học và đâu là zoom kỹ thuật số ngay trong tiêu đề quảng cáo hay không, thay vì chỉ đưa ra một con số tổng gây hiểu nhầm cho người dùng phổ thông.