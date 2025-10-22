Ông Nostradamus tiếp tục khiến nhiều người bất an khi các chuyên gia và độc giả giải mã những quatrain (các bài thơ 4 câu tiên tri) trong tác phẩm của ông, đặc biệt là chủ đề chiến tranh lan tỏa trong nhiều đoạn thơ.

Các cuộc khảo sát do Atlantic Council và RAND Corporation dẫn ra ước tính nguy cơ xung đột toàn cầu lớn có thể lên tới 30% vào năm 2026.

Hình ảnh chiến tranh, 3 ngọn lửa phương Đông và phương Tây 'mất ánh'

Trong một bài thơ được trích dẫn rộng rãi, ông Nostradamus viết: “Khi sao Hỏa chiếm đường giữa các vì sao, máu người sẽ rắc lên nơi thánh thất. Ba ngọn lửa bốc lên từ các phía Đông, trong khi phương Tây mất ánh trong im lặng.”

Các bản giải thích hiện đại kết nối hình ảnh sao Hỏa với chiến tranh và bạo lực, còn cụm “máu người rắc lên nơi thánh thất” được hiểu là nỗi đau lan đến cả những không gian thiêng liêng hoặc được bảo vệ.

Cụm “ba ngọn lửa” thường được liên kết với các cuộc xung đột hoặc sự trỗi dậy của những cường quốc ở châu Á, còn việc phương Tây “mất ánh trong im lặng” được đọc là sự suy giảm ảnh hưởng và ổn định của các nước phương Tây.

Dự báo về thiên thạch, bom nguyên tử, cạn kiệt tài nguyên và dịch bệnh

Ông Nostradamus còn viết về một mảng hình ảnh vũ trụ: “Từ vũ trụ, một quả cầu lửa sẽ trỗi dậy, điềm báo của số phận, thế giới kêu van. Khoa học và số phận trong vũ điệu vũ trụ, vận mệnh Trái Đất, một cơ hội thứ hai.”

Một số người diễn giải đây là thiên thạch hoặc sao chổi, trong khi người khác gợi ý đây có thể ám chỉ bom nguyên tử — kết hợp tối hậu giữa khoa học và số phận.

Về khía cạnh tài nguyên và hao mòn do chiến tranh, ông Nostradamus mô tả: “Qua cuộc chiến dài quân đội kiệt quệ, đến nỗi không tìm được tiền cho binh lính; thay vì vàng hay bạc, họ sẽ dùng đồng da, tiền Gallic và dấu trăng của Mặt Trăng.”

Báo cáo của PennLive nêu thực tế rằng binh sĩ trong các cuộc xung đột hiện tại ngày càng kiệt quệ, khiến hình ảnh của ông Nostradamus về tài nguyên hao tổn trở nên gây liên tưởng.

Ngoài ra, ông Nostradamus được dẫn lời dự báo khả năng bùng phát dịch bệnh mới: “Vương quốc sẽ bị đánh dấu bởi những cuộc chiến tàn khốc, thù trong giặc ngoài nổi lên. Một dịch bệnh lớn từ quá khứ trở lại, không kẻ thù nào chết người hơn dưới bầu trời.”

Một số bản giải thích liên hệ đoạn này với hậu quả của Brexit hoặc các bất ổn liên quan đến chế độ quân chủ, nhưng nguyên văn nói về chiến tranh và bệnh dịch quay trở lại.

Bài thơ còn nhắc tới thảm họa khí hậu tại Brazil, nơi có rừng Amazon: “Khu vườn của thế giới gần thành phố mới, trên đường núi rỗng: nó sẽ bị chiếm và đắm vào cái Tub, bị ép uống những dòng nước nhiễm lưu huỳnh.”

Câu chữ trên gợi tới tai họa liên quan nước bị ô nhiễm và tổn thất môi trường.

Một mô típ khác trong quatrain là sự trỗi dậy của một “lãnh tụ bí ẩn” có thể thiết lập một “đế chế thủy” — hình tượng có thể được hiểu theo nhiều cách, nhưng nguyên tác chỉ nêu sự nổi lên của một lãnh đạo bí ẩn và một đế chế liên quan biển cả hoặc vùng nước.

Nostradamus là một bác sĩ, nhà chiêm tinh và nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp. Ông được đào tạo để trở thành bác sĩ và tích lũy kinh nghiệm điều trị bệnh nhân dịch hạch, điều này mang lại cho ông danh tiếng về kiến thức y khoa.

Về xuất thân và tác phẩm

Sau này ông nổi tiếng với chiêm tinh, bói toán và các tác phẩm tiên tri, nổi bật nhất là tập Les Prophéties, lần đầu xuất bản năm 1555.

Les Prophéties là bộ sưu tập 942 quatrain, nói tới chiến tranh, thiên tai, biến động chính trị và thay đổi xã hội.

Tuy nhiên, không ít dự báo của ông Nostradamus được cho là không chính xác hoặc không thể kiểm chứng.



Các nhà bình luận thường quay lại giải thích các quatrain theo chiều ngược thời gian, dẫn ra các sự kiện lịch sử như sự trỗi dậy của Adolf Hitler, Cách mạng Pháp hay vụ ám sát ông John F. Kennedy, tuy nhiên những cách giải thích này phần lớn mang tính truy lại quá khứ.