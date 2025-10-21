Fox News: Phát hiện 'điểm ngắm' bí ẩn hướng thẳng chuyên cơ Air Force One của ông Trump, FBI vào cuộc điều tra khẩn

Kênh Fox News (Mỹ) ngày 19/10 đưa tin, các quan chức Mỹ nói với kênh này rằng Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) đã phát hiện ra một vị trí săn bắn đáng ngờ có tầm ngắm thẳng đến nơi Tổng thống Donald Trump bước ra khỏi Air Force One tại Sân bay Quốc tế Palm Beach, quận Palm Beach, bang Florida, Mỹ.

Các đặc vụ đã phát hiện ra vị trí này vào ngày 17/10, và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hiện đang chỉ đạo một cuộc điều tra. Giám đốc FBI Kash Patel cho biết vị trí săn bắn này vẫn chưa được xác định là của bất kỳ cá nhân nào.

"Trước khi Tổng thống trở về West Palm Beach, USSS đã phát hiện ra một vị trí săn bắn dường như có tầm ngắm thẳng đến khu vực hạ cánh của Air Force One", ông Patel nói với Fox News Digital. "Không có cá nhân nào được tìm thấy tại hiện trường. FBI đã dẫn đầu cuộc điều tra, điều động lực lượng để thu thập tất cả bằng chứng từ hiện trường và triển khai khả năng của chúng tôi trong việc phân tích [dữ liệu] di động."

Đặc vụ Mỹ đã phát hiện ra một vị trí săn bắn đáng ngờ có tầm ngắm thẳng đến khu vực hạ cánh của chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: USSS

Trưởng phòng Truyền thông USSS Anthony Guglielmi cũng xác nhận rằng tổ chức này đang "phối hợp chặt chẽ" với FBI cũng như cơ quan thực thi pháp luật tại quận Palm Beach.

Ông Guglielmi cho biết các đặc vụ đã phát hiện ra khu săn bắn này trong quá trình "chuẩn bị an ninh trước" trước khi Tổng thống Trump đến Palm Beach.

"Không có ảnh hưởng đến bất kỳ hoạt động di chuyển nào [của Tổng thống Mỹ], và không có cá nhân nào có mặt hoặc liên quan tại địa điểm này", ông Guglielmi nói với Fox News.

"Mặc dù chúng tôi không thể cung cấp chi tiết về các vật chứng cụ thể hoặc mục đích của chúng, nhưng vụ việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp an ninh nhiều lớp của chúng tôi", ông nói thêm.

Một nguồn tin thực thi pháp luật nói với Fox News rằng giá đỡ tại vị trí săn bắn này dường như đã được dựng lên "vài tháng trước".

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời khỏi chuyên cơ Air Force One tại Sân bay Quốc tế Palm Beach, quận Palm Beach, bang Florida, Mỹ, vào ngày 14/2/2025. Ảnh: Getty Images

Theo Fox News, cuộc điều tra trên diễn ra vài tuần sau phiên tòa xét xử nghi phạm Ryan Routh vào ngày 23/9. Hắn bị kết tội âm mưu ám sát ông Trump - lúc đó đang là ứng cử viên tổng thống Mỹ - trên sân golf Palm Beach từ một vị trí bắn tỉa trong bụi rậm dọc theo hàng rào sân golf hồi tháng 9/2024.

Routh, 59 tuổi, bị cáo buộc năm tội danh hình sự liên bang Mỹ, bao gồm âm mưu ám sát một ứng cử viên tổng thống quan trọng, tấn công một sĩ quan liên bang và nhiều tội danh liên quan đến súng.

Tại phiên tòa, Routh đã cố gắng tự đâm bút vào cổ mình để tự sát sau khi bị kết tội nhưng đã được các sĩ quan cảnh sát cản lại.

Vụ việc này xảy ra sau một vụ ám sát khác vào ngày 13/7/2024, khi đó ông Trump đã bị bắn sượt tai trong một cuộc vận động tranh cử ở quận Butler, bang Pennsylvania, Mỹ.