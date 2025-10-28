Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại

Khi năm 2025 dần đi đến những tháng cuối, các bài thơ tiên tri của Nostradamus – nhà chiêm tinh và bác sĩ người Pháp sống ở thế kỷ 16 lại được giới nghiên cứu và công chúng đọc lại với sự tò mò xen lẫn lo ngại. Những câu chữ mơ hồ, ẩn dụ trong tập Les Prophéties một lần nữa được cho là dự báo hàng loạt biến động đáng sợ: chiến tranh lan rộng, thiên thạch rơi xuống Trái Đất, khủng hoảng môi trường và sự tái xuất của dịch bệnh.

Chiến tranh và "ba ngọn lửa" bốc lên từ phương Đông

Trong một đoạn thơ được trích dẫn rộng rãi, Nostradamus viết:

"Khi sao Hỏa chiếm đường giữa các vì sao, máu người sẽ rắc lên nơi thánh thất.

Ba ngọn lửa bốc lên từ phía Đông, trong khi phương Tây mất ánh trong im lặng."

Theo các bản giải mã hiện đại được Hindustan Times và Business Today dẫn lại, "sao Hỏa" tượng trưng cho chiến tranh và bạo lực, còn "máu người rắc lên nơi thánh thất" ám chỉ nỗi đau lan đến cả những vùng thiêng liêng, được cho là an toàn. Hình ảnh "ba ngọn lửa" được cho là ẩn dụ về sự trỗi dậy của ba cường quốc ở châu Á, trong khi cụm "phương Tây mất ánh" hàm ý sự suy yếu của các quốc gia Âu Mỹ về ảnh hưởng và ổn định.

Một khảo sát do Atlantic Council và RAND Corporation công bố trùng hợp với lo ngại này, khi ước tính khả năng bùng nổ một cuộc xung đột toàn cầu lớn có thể đạt 30% vào năm 2026.

Thiên thạch, vũ khí hạt nhân và khủng hoảng tài nguyên

Nostradamus còn viết về "một quả cầu lửa từ bầu trời", hình ảnh mà nhiều nhà nghiên cứu cho rằng ám chỉ thiên thạch hoặc sao chổi có khả năng va chạm với Trái Đất. Một số chuyên gia khác, theo Deccan Herald, lại xem đó là phép ẩn dụ cho bom nguyên tử vốn là biểu tượng của sự kết hợp giữa khoa học và số phận.

Ông cũng mô tả tình trạng kiệt quệ tài chính và kinh tế sau chiến tranh:

"Qua cuộc chiến dài, quân đội cạn tiền,

Thay vàng bằng da đồng, thay bạc bằng dấu trăng Mặt Trăng."

Các nhà bình luận cho rằng đoạn thơ này phản ánh tình trạng hao mòn nguồn lực, khi nhiều quốc gia đang phải tăng chi tiêu quân sự trong bối cảnh nguy cơ xung đột, trong khi nền kinh tế thế giới phải đối mặt với suy thoái và lạm phát kéo dài.

Dịch bệnh, khí hậu và "đế chế của biển cả"

Theo Parade và Hindustan Times, Nostradamus cũng cảnh báo về "một dịch bệnh lớn từ quá khứ trở lại". Câu thơ "không kẻ thù nào chết người hơn dưới bầu trời" khiến nhiều người liên tưởng đến khả năng xuất hiện của các biến thể virus mới hoặc mầm bệnh từng biến mất.

Một bài thơ khác mô tả tai họa môi trường:

"Khu vườn của thế giới gần thành phố mới

Sẽ bị đắm vào cái Tub, uống dòng nước nhiễm lưu huỳnh."

Cụm từ "khu vườn của thế giới" được cho là ám chỉ rừng Amazon ở Brazil, nơi được coi là "lá phổi xanh" của hành tinh nhưng đang chịu hậu quả nặng nề từ nạn cháy rừng, khai thác và ô nhiễm nguồn nước.

Ngoài ra, Nostradamus còn nhắc đến sự xuất hiện của "một lãnh tụ bí ẩn" có thể xây dựng "đế chế thủy" là hình tượng khiến giới nghiên cứu tranh cãi. Có người cho rằng đây là ám chỉ một cường quốc biển mới trỗi dậy, cũng có ý kiến xem đó là biểu tượng cho những thế lực chính trị có ảnh hưởng mạnh mẽ trên các vùng hải đạo chiến lược.

Di sản của nhà tiên tri người Pháp

Michel de Nostredame, được biết đến với tên Latin hóa Nostradamus, sinh năm 1503 tại Pháp. Ông từng là bác sĩ, tham gia chữa trị cho bệnh nhân trong thời kỳ dịch hạch hoành hành khắp châu Âu. Nhờ kiến thức y học và chiêm tinh, ông trở thành một nhân vật nổi tiếng thời bấy giờ.

Năm 1555, Nostradamus xuất bản tập Les Prophéties gồm 942 bài thơ bốn câu, viết bằng ngôn ngữ cổ xen lẫn ký hiệu và ẩn dụ, mô tả các hiện tượng chiến tranh, thiên tai, chính biến và dịch bệnh. Nhiều người tin rằng ông từng dự đoán chính xác sự trỗi dậy của Napoleon, Adolf Hitler hay vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy. Tuy nhiên, giới sử học hiện đại cho rằng phần lớn các bài thơ bốn câu của Nostradamus có tính tượng trưng và dễ bị diễn giải theo nhiều cách khác nhau.

Dẫu vậy, mỗi khi thế giới bước vào giai đoạn bất ổn, những vần thơ cổ xưa của Nostradamus vẫn được đọc lại như một tấm gương phản chiếu nỗi sợ hãi, sự tò mò và niềm hy vọng của con người trước tương lai đầy biến động.

