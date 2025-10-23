HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nóng: Xác minh thông tin hai nhân viên y tế Bệnh viện Sản nhi Nghệ An bị người nhà bệnh nhân nhốt rồi tấn công bị thương

Mộc Trà |

Theo thông tin ban đầu, hai nhân viên y tế Bệnh viện Sản nhi Nghệ An bị người nhà bệnh nhân nhốt rồi đâm bị thương.Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Theo đó, sáng 23/10, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An có vụ việc người nhà có hành vi nhốt nhân viên y tế và đâm trọng thương.

Nóng: Xác minh thông tin hai nhân viên y tế Bệnh viện Sản nhi Nghệ An bị người nhà bệnh nhân nhốt rồi tấn công bị thương- Ảnh 1.

Xác minh thông tin hai nhân viên y tế Bệnh viện Sản nhi Nghệ An bị người nhà bệnh nhân nhốt rồi đâm trọng thương.

Trao đổi nhanh với PV Đời sống và Pháp luật, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An xác nhận, tại Bệnh viện Sản Nhi vừa xảy ra vụ việc người nhà nhốt và đâm nhân viên y tế.

“Bước đầu xác định có 2 người bị thương, chúng tôi vừa nắm được thông tin và đang chỉ đạo Khoa Hồi sức tích cực tiến hành mổ cấp cứu”, lãnh đạo Sở thông tin.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiến hành xác minh, làm rõ.

