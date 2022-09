Nóng: Vừa xảy ra vụ cướp ở Ngân hàng, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang tới hiện trường

Chiều 8-9, đại diện Công an TP Biên Hoà phối hợp với Công an huyện Long Thành xác nhận đang truy bắt đối tượng xông vào Ngân hàng Vietcombank cướp đi một số tiền lớn.

Người dân theo dõi vụ việc

Một cán bộ công cho hay đối tượng mặc quần áo đen là nam giới, che kín mặt, cướp khoảng 500 triệu đồng.

[Video] Cướp ngân hàng Vietcombank ở Biên Hoà

Đại diện Công an TP Biên Hòa và Công an huyện Long Thành xác nhận thông tin trên. Công an đang tiến hành truy bắt đối tượng. Theo thông tin mới nhất, đối tượng chạy về hướng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trên Quốc lộ 51.



Ông Trần Thanh Tùng, nhân chứng, kể lại vụ việc

Đến 17 giờ, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ việc.



Rất nhiều công an đang khám nghiệm hiện trường và làm việc với ngân hàng. Phía ngân hàng chưa đưa ra bình luận gì.

Một số hình ảnh tại hiện trường: