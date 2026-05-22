NÓNG: Viễn thông Việt Nam sắp có một thương hiệu di động mới hoàn toàn, ngay năm nay!

H.Linh
|

Thông tin này vừa chính thức được công bố.

Ngày 20/5/2026 tại Tokyo, VNPT và KDDI – một trong những tập đoàn viễn thông hàng đầu Nhật Bản – đã công bố hợp tác chiến lược nhằm phát triển và ra mắt thương hiệu viễn thông di động mới tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng phát huy thế mạnh để xây dựng thương hiệu di động mới hướng tới nhóm khách hàng trẻ, người dùng yêu thích công nghệ và có nhu cầu cao về trải nghiệm số. Dự án được kỳ vọng tạo ra sự cộng hưởng giữa năng lực công nghệ, kinh nghiệm vận hành quốc tế của KDDI và lợi thế hạ tầng, độ phủ thị trường cùng sự am hiểu khách hàng của VNPT.

Trong đó, KDDI sẽ chia sẻ kinh nghiệm phát triển thương hiệu di động số “povo” tại Nhật Bản – mô hình nổi bật nhờ khả năng cá nhân hóa dịch vụ và tối ưu trải nghiệm số cho người dùng trẻ.

VNPT sẽ đóng vai trò nền tảng với hạ tầng viễn thông rộng khắp, hệ sinh thái dịch vụ số đa dạng cùng mạng lưới phân phối phủ toàn quốc, tạo điều kiện để thương hiệu mới nhanh chóng tiếp cận thị trường Việt Nam.

Phát biểu tại lễ công bố hợp tác chiến lược diễn ra tại trụ sở KDDI ở Tokyo, ông Huỳnh Quang Liêm – Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc VNPT – đánh giá cao quá trình hợp tác giữa hai bên thời gian qua, đồng thời cho rằng đây sẽ là nền tảng để VNPT và KDDI tiếp tục mở rộng các mô hình hợp tác chiến lược trong tương lai.

Về phía KDDI, ông Hiroshi Takezawa – Giám đốc Vận hành cấp cao của Tập đoàn – chia sẻ về kinh nghiệm phát triển “povo” tại Nhật Bản và bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng thêm nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng trong thời gian tới.

Trước đó, VNPT và KDDI đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá tính khả thi của dự án và ký kết Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh vào ngày 10/3/2026 tại Hà Nội. Tại lễ công bố ở Tokyo, hai tập đoàn cũng cam kết đầu tư nguồn lực về tài chính, công nghệ và nhân sự chất lượng cao để triển khai dự án, hướng tới mục tiêu đưa dịch vụ ra thị trường Việt Nam trong quý IV/2026.

Thương hiệu di động mới được kỳ vọng mang đến trải nghiệm khác biệt cho khách hàng thông qua sự kết hợp giữa tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản, kinh nghiệm vận hành nhà mạng số của KDDI và năng lực hạ tầng, am hiểu thị trường của VNPT. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực viễn thông, hợp tác giữa hai doanh nghiệp còn được kỳ vọng góp phần thúc đẩy giao thương, chuyển đổi số và kết nối giữa Việt Nam và Nhật Bản trong giai đoạn tới.

