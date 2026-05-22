Giá vàng hôm nay 22/5: Vàng 999.9 phi SJC tăng mạnh, bám đuổi vàng miếng quá sát

Cập nhật lúc 09h17 sáng nay (22/05/2026), thị trường kim loại quý ghi nhận xu hướng đi ngang ở danh mục vàng, bạc vẫn "giữ phong độ". Cụ thể, giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 4.526 USD/ounce, giá vàng miếng SJC và các sản phẩm vàng nhẫn trong nước cũng thiết lập mức giá 162,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng và bạc trong nước hôm nay 22/05

Theo dữ liệu niêm yết trực tuyến từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và hệ thống giao dịch SJC tại TP. Hồ Chí Minh, giá các mặt hàng kim loại quý có biên độ chênh lệch giữa giá mua và giá bán hiện đang được các doanh nghiệp duy trì ở mức từ 2,5 đến 3 triệu đồng/lượng.

Đối với sản phẩm vàng miếng SJC và Nhẫn tròn Phú Quý 999.9, mức giá mua vào được áp dụng đồng thuận là 159,4 triệu đồng/lượng, và giá bán ra đạt 162,4 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC (quy cách 1L, 10L, 1KG): 159,4 triệu đồng/lượng — 162,4 triệu đồng/lượng(Mua - bán).

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9: 159,4- 162,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Vàng Phú Quý loại 1 lượng 99.9: 159,3 — 162,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Vàng nữ trang 999.9: 157,5 — 161,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Vàng 999.9 phi SJC: 148,5 — 161 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay 22/5 tại Phú Quý.

Cùng thời điểm, giá bạc dòng thương hiệu Phú Quý cũng ghi nhận các mức dịch chuyển thuận chiều với giá thế giới. Mặt hàng bạc thỏi Phú Quý 999 (loại 1 lượng, 5 lượng, 10 lượng) có giá mua vào đạt 2,890 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 2,979 triệu đồng/lượng.

Đối với bạc thỏi quy cách 1 Kilo, mức giá niêm yết chính thức là 77,066 triệu đồng/kg (mua vào) và 79,439 triệu đồng/kg (bán ra).

Giá bạc hôm nay.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, biểu đồ giao dịch trực tuyến của TradingView hiển thị giá vàng giao ngay (XAU/USD) hiện neo ở mức 4.526,74 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD thương mại niêm yết tại các ngân hàng Việt Nam (26.130 VND/USD mua vào và 26.390 VND/USD bán ra), giá vàng thế giới tương đương khoảng 144 triệu đồng/lượng. Như vậy, mức chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới hiện vào khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Theo báo cáo định kỳ từ chuyên trang tài chính Kitco News, xu hướng tăng trưởng của giá vàng trong giai đoạn này chịu tác động tổng hòa từ nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô.

Ông Gary Wagner, nhà phân tích thị trường cấp cao của Kitco, cho biết việc duy trì đà tăng trên ngưỡng 4.500 USD/ounce phản ánh nhu cầu dịch chuyển dòng vốn của các quỹ đầu tư lớn trong bối cảnh các rủi ro kinh tế toàn cầu chưa được tháo gỡ triệt để. Lực cầu mua ròng tích trữ từ các ngân hàng trung ương và xu hướng đa dạng hóa tài sản dự trữ quốc gia là bệ đỡ kỹ thuật vững chắc cho kim loại quý.

Bên cạnh đó, các chuyên gia từ chiến lược hàng hóa của Goldman Sachs cũng lưu ý rằng các quy luật định giá vàng truyền thống dựa trên lợi suất trái phiếu Mỹ đang có sự phân kỳ đáng kể. Dòng vốn có xu hướng tìm kiếm tính thanh khoản và khả năng bảo toàn giá trị dài hạn, khiến cả vàng và bạc đều thu hút dòng tiền từ các định chế tài chính lớn.

Đối với nhà đầu tư trong nước, các chuyên gia kinh tế khuyến cáo việc tham gia thị trường trong các phiên có biến độ dao động mạnh cần được xem xét dựa trên kế hoạch phân bổ vốn dài hạn, tránh các tác động từ những đợt điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn của thị trường thế giới.