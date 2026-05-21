Giá vàng hôm nay 21/5: SJC tăng mạnh như chưa từng lao dốc, bạc lấy lại những gì đã mất

Giá vàng SJC trong nước bật tăng phi mã chỉ sau vài giờ mở cửa, cộng hưởng trực tiếp từ đà bứt tốc thần tốc của giá vàng thế giới.

Giá vàng tăng sốc: SJC chạm mốc 163,5 triệu đồng/lượng

Cập nhật mới nhất vào lúc 09h41 sáng nay (21/5/2026), giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn đã đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 160,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 163,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

So với thời điểm mở cửa đầu ngày (00h00 cùng ngày) khi giá giao dịch ở mức mua vào 159 triệu đồng/lượng và bán ra 162 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC đã tăng mạnh thêm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Đây là mức tăng trong ngày lớn nhất được ghi nhận kể từ đầu tháng.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, xu hướng tăng giá cũng được áp dụng tương tự để phản ánh đúng nhịp đập thị trường. Giá vàng miếng SJC được Phú Quý giao dịch quanh mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, dòng sản phẩm Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 và Phú Quý 1 Lượng 999.9 ghi nhận mức giá mua vào đạt 160,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 163,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán đang được duy trì ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng mạnh.

Đối với phân khúc vàng nữ trang, giá vàng trang sức 999.9 tại Phú Quý hiện đang neo ở mức 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 162,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Các loại vàng trang sức có hàm lượng thấp hơn như nữ trang 75% có giá mua vào đạt 112,38 triệu đồng/lượng và bán ra đạt 121,28 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng, giá bạc neo đỉnh cao

Động lực cốt lõi thúc đẩy thị trường vàng trong nước tăng phi mã đến từ đà bứt phá không ngừng nghỉ của thị trường quốc tế. Trên sàn giao dịch Kitco và biểu đồ TradingView, giá vàng thế giới giao ngay (XAU/USD) ghi nhận cột mốc 4.536,37 USD/ounce. Những lo ngại về lạm phát toàn cầu dài hạn, căng thẳng địa chính trị leo thang cùng xu hướng đa dạng hóa tài sản dự trữ của các Ngân hàng Trung ương tiếp tục là bệ phóng vững chắc đẩy dòng tiền lớn đổ mạnh vào kim loại quý.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại công ty tài chính High Ridge Futures, cho biết thị trường đã chứng kiến lợi suất trái phiếu hạ nhiệt sau giai đoạn tăng liên tục, nhờ đó giá vàng phục hồi từ các mức đáy gần đây.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 3,1% lên 76,06 USD/ounce, giá bạch kim tăng 1,6% lên 1.952,30 USD/ounce và giá palladium tăng 1,5% lên 1.373,62 USD/ounce.﻿

Ở thị trường trong nước, bạc Phú Quý được định giá cao. Cụ thể: Bạc thỏi Phú Quý 999 (loại lượng): Mua vào 2,856 triệu đồng/lượng, bán ra 2,944 triệu đồng/lượng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo: Mua vào 76,159 triệu đồng/kg, bán ra 78,506 triệu đồng/kg.

Đáng chú ý, biểu đồ lịch sử giá bạc trong ngày cho thấy dòng tiền có sự giằng co mạnh. Mặc dù giá bán ra neo cao ở mức 2,944 triệu đồng/lượng lúc 09h41, thực tế trong phiên sáng giá bạc từng chạm mức đỉnh 2,966 triệu đồng/lượng vào lúc 09h29, tương đương mức điều chỉnh hạ nhiệt kỹ thuật nhẹ khoảng 22.000 đồng/lượng trong vòng chưa đầy 15 phút.