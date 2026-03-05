Nóng: U23 Iran chính thức rút lui, U23 Việt Nam đấu Trung Quốc và Thái Lan ở giải quốc tế

Thông báo chính thức từ LĐBĐ Trung Quốc cho biết đội tuyển U23 Iran đã rút lui và không tham dự giải tứ hùng giao hữu quốc tế CFA Team China 2026. Đội tuyển thay thế cho U23 Iran chính là U23 Việt Nam.

Giải Team China 2026 diễn ra từ 25/3 đến 31/3/2026 tại Tây An, Trung Quốc. 4 đội tuyển tham dự bao gồm: U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc, U23 Thái Lan và U23 Triều Tiên.

U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan là những đối thủ rất quen thuộc với U23 Việt Nam. U23 Việt Nam vừa thua U23 Trung Quốc ở bán kết giải U23 châu Á 2026 và thắng U23 Thái Lan tại chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

U23 Việt Nam sẽ sử dụng đội hình độ tuổi U21 cho những giải đấu sắp tới

Tuy nhiên, hướng tới giải Team China 2026, HLV Kim Sang-sik sẽ sử dụng đội hình với nòng cốt là các cầu thủ U21 cho U23 Việt Nam. Đây là bước đi trong kế hoạch dài hạn hướng tới Asiad 2026 và những giải đấu xa hơn.

Lịch thi đấu chi tiết của U23 Việt Nam tại giải Team China 2026

Ngày 25/3 14h00 U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên

Ngày 28/3 14h00 U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

Ngày 31/3 18h35 U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc