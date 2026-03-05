Asian Cup: Nhập tịch gần như toàn bộ đội hình, đội bóng Đông Nam Á vẫn thua trắng 2 trận

Lượt trận thứ hai vòng bảng Asian Cup nữ 2026, đội tuyển nữ Philippines tiếp tục phải đón nhận thất bại. Nhập cuộc đầy quyết tâm, nhưng tuyển Philippines sớm bị Hàn Quốc chọc thủng lưới 2 lần. Lần lượt Jeon Yu-Gyeong và Park Soo-Jeong lập công cho đội bóng xứ kim chi ở các phút 12 và 15.

Đầu hiệp hai, tuyển Philippines thực hiện hàng loạt sự thay đổi người và muốn chơi với thế trận tấn công mạnh mẽ hơn. Nhưng tất cả những gì họ làm được trong hiệp 2 chỉ là 1 cú dứt điểm trúng đích và còn phải nhận thêm 1 bàn thua nữa ở phút 56 (Mun Eun-Ju ghi bàn).

Tuyển Philippines (áo xanh) không thể gây bất ngờ trước Hàn Quốc

3-0 nghiêng về Hàn Quốc là kết quả cuối cùng. Như vậy, tuyển Philippines vẫn đang trắng tay sau 2 lượt trận vòng bảng Asian Cup nữ 2026. Họ nhận 4 bàn thua và chưa ghi được bàn thắng nào.

Mang đến giải đấu đội hình với phần lớn là những cầu thủ nhập tịch được đào tạo bóng đá tại Mỹ, Australia và châu Âu, mục tiêu của tuyển Philippines không gì khác ngoài cạnh tranh tấm vé dự World Cup nữ 2027. Dù chưa có điểm nào, cơ hội đi tiếp vẫn chưa khép lại với đại diện Đông Nam Á.

Điều lệ Asian Cup nữ 2026 quy định ngoài 2 đội đứng đầu mỗi bảng, còn 2 tấm vé vớt vào vòng tứ kết cho 2 đội xếp thứ ba xuất sắc nhất. Nếu đánh bại Iran với tỉ số đậm ở lượt cuối, tuyển Philippines hoàn toàn có thể hi vọng vào tấm vé "giờ chót".