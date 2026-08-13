Nóng: Tuyển Lào bị điều tra nghi vấn dàn xếp tại AFF Cup 2026, LĐBĐ Lào hé lộ chi tiết quan trọng

Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) đề nghị công an điều tra dấu hiệu nhận - đưa hối lộ, dàn xếp tỷ số và cá cược trái phép liên quan đến tuyển Lào tại AFF Cup 2026.

Một diễn biến gây chấn động bóng đá Lào vừa được hé lộ, khi Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) đã gửi văn bản tới cơ quan công an, đề nghị điều tra khả năng một số thành viên đội tuyển quốc gia liên quan đến hành vi nhận - đưa hối lộ, dàn xếp tỷ số và tham gia cá cược trái phép tại AFF Cup 2026.

Điều đáng chú ý, đây không còn là những nghi vấn xuất hiện trên mạng xã hội hay những lời đồn đoán từ người hâm mộ. Theo công văn mà LFF gửi tới cơ quan chức năng, Liên đoàn đã trực tiếp chuyển vụ việc sang phía công an để tiếp tục xác minh sau khi có bước thu thập thông tin ban đầu.

Tuyển Lào vừa trải qua một kỳ AFF Cup đầy thất vọng.

Theo nội dung công văn được lập ngày 7/8/2026, LFF gửi báo cáo tới lãnh đạo cơ quan công an thuộc Bộ Công an và Bảo vệ trật tự Lào. Văn bản đề cập khả năng xảy ra những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến một số thành viên đội tuyển Lào tại AFF Cup 2026.

Đây là bước đi đặc biệt nghiêm trọng, bởi nếu chỉ dựa trên những biểu hiện bất thường về chuyên môn, LFF hoàn toàn có thể tiến hành xử lý nội bộ. Việc chuyển hồ sơ tới công an cho thấy Liên đoàn nhận thấy vụ việc có khả năng vượt ra ngoài phạm vi quản lý thể thao và cần được cơ quan thực thi pháp luật làm rõ.

Công văn cũng viện dẫn các quy định trong luật pháp Lào, trong đó có những điều khoản liên quan đến Luật Thể thao và Bộ luật Hình sự, làm cơ sở cho việc đề nghị điều tra. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng LFF chưa kết luận bất kỳ cầu thủ nào phạm tội.

Văn bản không công khai danh tính cầu thủ bị nghi ngờ, cũng không khẳng định một trận đấu cụ thể đã bị dàn xếp. Thay vào đó, LFF đề nghị công an tiến hành điều tra để xác định những thông tin mà Liên đoàn đã thu thập có đủ cơ sở hay không.

Công văn LFF gửi tới cơ quan công an.

Theo tài liệu này, LFF đã tiến hành làm việc, hỏi và kiểm tra một số cầu thủ đội tuyển quốc gia vào ngày 2/8 và 6/8. Sau quá trình thu thập thông tin, LFF cho biết đã có những dữ liệu và bằng chứng ban đầu khiến họ cho rằng vụ việc cần được tiếp tục xác minh.

Nói cách khác, động thái gửi công văn ngày 7/8 không phải quyết định được đưa ra ngay lập tức sau một trận đấu. LFF đã tiến hành một bước kiểm tra nội bộ trước, sau đó mới chuyển thông tin tới cơ quan công an.

Động thái của LFF xuất hiện sau khi tuyển Lào có một chiến dịch AFF Cup 2026 đáng quên. Đội bóng xứ Triệu Voi toàn thua cả 4 trận vòng bảng, lần lượt thất bại trước Thái Lan, Malaysia, Philippines và Myanmar. Họ chỉ ghi được 3 bàn nhưng phải nhận tới 20 bàn thua, qua đó đứng cuối bảng B.

Dư luận đang hồi hộp dõi theo các diễn biến liên quan tới tuyển Lào.

Nếu chỉ xét thành tích, đây đã là một giải đấu đáng thất vọng. Nhưng vấn đề còn nằm ở những diễn biến trên sân. Tuyển Lào phải nhận tới 3 thẻ đỏ và 12 thẻ vàng sau 4 trận. Đặc biệt, hậu vệ Phetdavanh Somsanith tạo ra một kỷ lục hy hữu khi bị truất quyền thi đấu ở hai trận khác nhau tại giải.

Somsanith nhận thẻ đỏ trong trận gặp Thái Lan sau tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt của Yotsakorn Buraphan. Sau khi chấp hành án treo giò ở trận gặp Malaysia, cầu thủ này trở lại trong cuộc đối đầu Philippines nhưng một lần nữa bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi nguy hiểm từ phía sau với Harvey Gayoso.

Đến trận cuối gặp Myanmar, Lào tiếp tục mất người. Sayfon Keohanam chỉ thi đấu hơn 6 phút sau khi vào sân từ ghế dự bị trước khi bị truất quyền thi đấu sau tình huống vung cùi chỏ với Muang Muang Lwin. Trọng tài đã tham khảo VAR trước khi đưa ra quyết định.

Ngoài ra, cầu thủ Viengxay Sydavong thì gây chú ý khi đá phản lưới nhà ở 2 trận gặp Malaysia và Philippines. Những kết quả và diễn biến đó khiến tuyển Lào chịu sự chỉ trích rất lớn từ người hâm mộ.

Tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng dư luận không thể lấy những màn trình diễn thất vọng hay các thẻ đỏ, pha phản lưới để kết luận bất cứ điều gì. Đây chính là lý do LFF phải chuyển vụ việc cho công an để làm rõ mọi nghi vấn.