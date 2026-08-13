CLB V.League chiêu mộ sao Việt kiều Úc, đưa chân sút từng dự World Cup về sát cánh trên hàng công

Đội bóng này đang hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng trước ngày V.League 2026/27 khởi tranh.

Theo đó, Perth Glory mới đây xác nhận đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tiền vệ Ngô Đăng Khoa với CLB CA TP.HCM. Ở lượt về mùa trước, cầu thủ sinh năm 2006 tới V.League thi đấu theo dạng cho mượn. Nhờ màn thể hiện tốt, anh được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐTQG nhưng lỡ hẹn vì chấn thương, và giờ được CLB CA TP.HCM mua đứt.

“Khoa Ngô đã hòa nhập rất tốt tại CLB CA TP.HCM trong thời gian cho mượn và đây là một cơ hội tuyệt vời dành cho cậu ấy. Ở giai đoạn này trong sự nghiệp, Khoa Ngô cần được ra sân thường xuyên và việc chính thức gia nhập CLB CA TP.HCM sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cậu ấy chứng tỏ tài năng.

Khoa Ngô sẽ luôn có mối liên hệ tuyệt vời với Perth Glory và chúng tôi muốn cảm ơn anh ấy vì những đóng góp của mình cho CLB. Chúc cậu ấy may mắn trong chương tiếp theo của sự nghiệp bóng đá”, Giám đốc bóng đá của CLB Perth Glory, Stan Lazaridis chia sẻ.

Ngô Đăng Khoa (giữa) hòa nhập tốt tại V.League.

Sau khi chuyển tới CLB CA TP.HCM vào tháng 1/2026 theo dạng cho mượn, Ngô Đăng Khoa có 14 lần ra sân, ghi 4 bàn và 1 kiến tạo. Tiền vệ chạy cánh này ghi dấu ấn đậm nét trong lối chơi của đội bóng mới, góp công giúp đội nhà giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2025/26.

Đồng thời, cầu thủ Việt kiều Úc cũng đã hoàn tất việc xin quốc tịch Việt Nam, qua đó lọt vào mắt xanh của HLV Kim Sang-sik.

Ngô Đăng Khoa lỡ hẹn với AFF Cup 2026 vì chấn thương.

Cùng với việc giữ chân Ngô Đăng Khoa, CLB CA TP.HCM còn tăng cường thêm ngoại binh chất lượng. Đó là tiền đạo Jason Cummings, cầu thủ từng khoác áo hai ĐTQG là Scotland và Australia.

Jason Cummings sinh năm 1995 tại Edinburgh, Scotland. Anh từng khoác áo các đội trẻ U19, U21 Scotland rồi ĐTQG Scotland (2 trận vào năm 2017). Sau đó, anh quyết định chuyển sang thi đấu cho ĐTQG Australia và có trận ra mắt vào năm 2022. Tính đến nay, Jason Cummings đã có 3 lần ra sân cho tuyển Australia, trong đó có trận gặp Pháp tại vòng bảng World Cup 2022.

Jason Cummings tại World Cup 2022.

Ở cấp độ CLB, chân sút cao 1m78 từng khoác áo nhiều đội bóng Anh như Nottingham Forest, Rangers (cho mượn), Peterborough United (cho mượn), Luton Town (cho mượn), Shrewsbury Town, rồi Central Coast Mariners (Australia) và Mohun Bagan (Ấn Độ) trước khi chuyển tưới CLB CA TP.HCM.

Jason Cummings từng ra sân tại Europa League, FA Cup, Cúp Liên đoàn Anh, giải hạng Nhất Anh, AFC Champions League Two…, ghi được 178 bàn sau 438 trận đấu trong sự nghiệp. Anh được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố gánh vác hàng công CLB CA TP.HCM, trong mùa giải mà đội bóng này đặt quyết tâm cao.

Tại vòng 1 V.League 2026/27, CLB CA TP.HCM sẽ tiếp đón CLB Hà Nội trên sân Bình Dương. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 4/9.