Nóng: Ấn Độ xin rút khỏi FIFA ASEAN Cup 2026 với lý do bất ngờ, đẩy FIFA vào thế khó

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đã lên tiếng lý giải nguyên nhân xin rút lui.

"Chúng tôi không thể tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 do đã có cam kết với Liên đoàn Bóng đá Brazil", tờ Hindustantimes dẫn lời chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF), ông Kalyan Chaubey.

“Chúng tôi đã thông báo cho FIFA và các quan chức biết lý do vì sao phải đưa ra quyết định này. Ngoài lý do kể trên, cũng có một số vấn đề kỹ thuật khác”.

Tuyển Ấn Độ từng hòa Việt Nam 1-1 ở trận giao hữu vào tháng 10/2024.

Ban đầu, Ấn Độ là khách mời của FIFA ASEAN Cup 2026 và được bốc thăm vào bảng A cùng với Indonesia, Malaysia và Singapore. Giải đấu này dự kiến tổ chức từ ngày 21/6 đến 6/10. Tuy nhiên, sau đó AIFF bất ngờ công bố đạt thỏa thuận mời tuyển Brazil sang Ấn Độ thi đấu giao hữu vào ngày 3/10.

Có nguồn tin cho biết, AIFF từng đề nghị FIFA cho phép cử đội U23, hoặc đội B của ĐTQG Ấn Độ sang dự FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng không được đồng ý. Đó chính là “vấn đề kỹ thuật” mà chủ tịch Kalyan Chaubey của AIFF nhắc tới.

Chia bảng 2 hạng đấu FIFA ASEAN Cup 2026.

Lý giải thêm nguyên nhân rút lui khỏi FIFA ASEAN Cup 2026, ông Kalyan Chaubey cho biết:

“Như đã thảo luận trong cuộc họp của ủy ban điều hành, chúng tôi thấy rằng tuyển Ấn Độ đã thi đấu 4 lần trong 3 năm qua với Singapore và Malaysia, và có thể sẽ có cơ hội thi đấu với họ trong thời gian tới. Nhưng việc được tranh tài với tuyển Brazil thì hiếm khi xảy ra, có lẽ chỉ một lần trong đời đối với các cầu thủ Ấn Độ.

Chúng tôi vẫn biết rằng FIFA ASEAN Cup là một giải đấu quan trọng, thu hút rất nhiều sự quan tâm, nhưng trận gặp Brazil có thể thúc đẩy sự phát triển bóng đá trên khắp Ấn Độ.

Chúng tôi sẽ bỏ lỡ FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng sẽ tận dụng tối đa lịch FIFA Days trong thời gian đó để chơi thêm 2 trận giao hữu chất lượng nữa. Đó đều sẽ là những đội bóng có thứ hạng cao hơn nhiều so với Ấn Độ. Điều này giúp các cầu thủ học hỏi được nhiều điều từ những trận đấu giàu tính thử thách”.

Tuyển Ấn Độ muốn thi đấu với các đối thủ chất lượng như Brazil, thay vì dự giải Đông Nam Á.

Với tình hình hiện tại, FIFA sẽ buộc phải tìm một khách mời khác thay thế Ấn Độ. Trước đó, Trung Quốc cũng từng nằm trong diện được FIFA mời dự giải, nhưng cuối cùng đội bóng này đã không nhận lời. Điều này khiến FIFA phải liên hệ tuyển Pakistan để thay thế.

Tuy nhiên, việc mời một đội bóng hạng 198 thế giới tham dự khiến người hâm mộ Đông Nam Á không khỏi hoài nghi về chất lượng giải đấu sắp tới.