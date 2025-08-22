Mới đây, Trường Đại học Hạ Long đã chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025 theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT (mã 100). Kết quả cho thấy, mức điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Sư phạm Ngữ văn với 27,32 điểm, khẳng định sức hút lớn và sự cạnh tranh của ngành học này.

Các ngành sư phạm khác cũng ghi nhận mức điểm cao. Giáo dục Mầm non đạt 26,28 điểm, Giáo dục Tiểu học lấy 24 điểm, trong khi Sư phạm Toán học và Sư phạm Tin học lần lượt ở mức 23,3 điểm và 21,75 điểm. Như vậy, nhóm ngành đào tạo giáo viên tiếp tục chiếm vị trí dẫn đầu về điểm chuẩn, phản ánh nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực giáo dục.

Chi tiết điểm thi thi tốt nghiệp THPT 2025 của Trường Đại học Hạ Long như sau:

điểm thi thi tốt nghiệp THPT 2025 của Trường Đại học Hạ Long.

Đối với khối ngành ngôn ngữ, điểm chuẩn có sự phân hóa rõ rệt. Ngôn ngữ Trung Quốc lấy 22,5 điểm - mức cao nhất trong nhóm, còn Ngôn ngữ Anh đạt 16,25 điểm; Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc cùng dừng ở mức 15 điểm. Trong khi đó, các ngành kinh tế - dịch vụ như Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đồng loạt lấy 16 điểm; riêng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có mức 20 điểm, Du lịch và dịch vụ hàng không lấy 17 điểm.

Ở nhóm ngành công nghệ và khoa học tự nhiên, điểm chuẩn phổ biến là 15 điểm cho các ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Nuôi trồng thủy sản.

Như vậy, mặt bằng điểm chuẩn năm nay của Đại học Hạ Long dao động từ 15 đến 27,32 điểm, tạo sự phân tầng rõ rệt giữa nhóm ngành sư phạm, ngôn ngữ với các ngành kỹ thuật, dịch vụ. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để thí sinh điều chỉnh nguyện vọng và lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực của mình.