Sáng ngày 22-8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) họp triển khai công tác ứng phó sớm với áp thấp nhiệt đới đang chuẩn bị vào Biển Đông, có thể mạnh lên thành bão và ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định về bão số 5

Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định dù áp thấp nhiệt đới này ở ngoài khơi Philippines song dự báo sẽ đi vào Biển Đông trong những giờ tới, sau đó hình thành bão và di chuyển rất nhanh.

"Đây là cơn bão hình thành ngay trên Biển Đông và đi rất nhanh, nếu chúng ta không chuẩn bị trước, không tính toán kỹ thì sẽ rất nguy hiểm" - Thứ trưởng Hiệp cho biết.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin hồi 10 giờ cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo đảo Luzon, Phiplippines.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ.

Khoảng đêm nay 22-8, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Biển Đông, nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão, cơn bão thứ 11 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và cơn bão thứ 5 trên Biển Đông (có tên quốc tế là Kajiki).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin khi di chuyển vào Biển Đông, bão số 5 di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 20 km/giờ. Khoảng ngày 24-8, khi bão di chuyển tới khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14 và còn có thể mạnh thêm khi di chuyển vào vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Dự báo ngày 25-8, bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta.

Bão số 5 có hoàn lưu rất rộng, dự báo ảnh hưởng tới Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên khu vực phía Bắc và giữa của Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) từ ngày mai 23-8 có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9, từ ngày 24-8 gió mạnh tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13-14, sóng cao từ 4-7 m, biển động rất mạnh kèm dông, lốc và mưa lớn.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng từ ngày 25-8 có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15.

Với kịch bản tác động hiện tại, hoàn lưu tác động của bão rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính của hoàn lưu bão, có khả năng có gió mạnh ven biển cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Từ đêm 24-8 đến hết ngày 27-8, ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-300 mm, có nơi trên 600 mm.

Trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện 1 đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh thuộc khu vực trên.

Các địa phương cần chủ động triển khai phương án phòng chống lũ, rà soát dân cư tại vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn hồ chứa và công trình phòng chống lũ.