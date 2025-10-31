Theo kế hoạch, tại khu vực cầu Long Biên trong thời gian thi công, sẽ tạm cấm toàn bộ phần đường dành cho xe thô sơ trên cầu Long Biên hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm. Việc cấm đường này kéo dài 61 ngày, từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12/2025. Trong thời gian này, các phương tiện sẽ lưu thông theo hướng đường Long Biên – Xuân Quan qua cầu Chương Dương.

Tại khu vực đường Trần Nhật Duật, đơn vị thi công sẽ tổ chức rào chắn và điều chỉnh giao thông trong phạm vi công trình.

Cụ thể, từ ngày 1/10 đến 22/11/2025, rào chắn di động sẽ được thiết lập, chiếm khoảng 6,5m mặt đường, phần còn lại 6,5m vẫn được giữ để lưu thông. Tiếp đó, từ ngày 16/11 đến 21/12/2025, rào chắn cứng sẽ được dựng lên, chiếm 5,6m mặt đường, còn lại 8m để các phương tiện di chuyển.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ ngày 16/11 đến 30/11/2025, 14 đêm liên tiếp từ 22h đến 4h sáng hôm sau, đơn vị thi công sẽ rào chắn di động mở rộng 9,6m, còn lại 4m mặt đường cho phương tiện lưu thông.

Thời gian áp dụng phương án điều chỉnh giao thông bắt đầu từ 0h00 ngày 1/11/2025 đến 24h00 ngày 31/12/2025.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu, tại khu vực thi công phải bố trí hàng rào chắn, căng dây phản quang; lắp đặt biển báo hiệu, đèn chiếu sáng, đèn báo hiệu ban đêm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Chỉ đạo đơn vị thi công phối hợp với Trung tâm quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội để đảm bảo an toàn giao trong suốt quá trình thi công công trình.

Bố trí người hướng dẫn điều chỉnh tổ chức giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Chính quyền địa phương để hướng dẫn phương tiện đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông phạm vi thi công, trên đường tránh và hướng dẫn từ xa cho các phương tiện tại nút giao.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội: Phối hợp hướng dẫn điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Đề nghị UBND các phường: Bồ Đề, Hoàn Kiếm: Phối hợp tổ chức tuyên truyền, thông báo cho người dân xung quanh khu vực thi công được biết và chỉ đạo các lực lượng chức năng có liên quan phối hợp hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Chỉ đạo lực lượng chức năng của địa phương phối hợp Điều chỉnh tổ chức giao thông, tránh ùn tắc giao thông khu vực.

Phòng Kiểm tra Giao thông vận tải: Có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc thực hiện đảm bảo theo đúng thông báo phân luồng và công tác đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian rào chắn Chủ đầu tư.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông: Chủ trì, chỉ đạo nhà thầu thi công bố trí lực lượng phối hợp các lực lượng chức năng: các Đội Cảnh sát giao thông: số 1 và số 5 - Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Chính quyền địa phương trong công tác tổ chức giao thông phục vụ thi công, bảo đảm an toàn giao thông; lắp đặt hệ thống an toàn giao thông: biển chỉ dẫn, đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo,... và đường tránh đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các nội dung quy định tại thông báo và kiến nghị biện pháp xử lý nếu nhà thầu thi công vi phạm các quy định trong quá trình thi công dẫn đến tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông.

Đối với nhà thầu thi công, Sở Xây dựng yêu cầu phải có phương án ứng trực, bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện máy móc để phối hợp khi có sự cố gây ùn tắc giao thông, mất an toàn giao thông, cung cấp đầy đủ số điện thoại liên lạc với các lực lượng chức năng... để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

"Nhà thầu thi công có trách nhiệm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại các vị trí thi công. Nếu để xảy ra hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nhà thầu thi công phải sửa chữa, hoàn trả, đảm bảo kết cấu ban đầu.

Trong quá trình thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Nếu để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông thì nhà thầu thi công phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm", Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh.