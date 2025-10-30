UBND TP Huế vừa phải ban hành công điện khẩn yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn tính mạng người dân trong đợt lũ lịch sử đang diễn ra tại địa phương.

Theo UBND TP Huế, dù đã liên tục cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng an toàn trong mưa lũ, nhưng trên địa bàn vẫn xảy ra nhiều vụ đuối nước đáng tiếc, phần lớn do người dân chủ quan, di chuyển qua vùng ngập sâu, nước chảy xiết.

Lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm những người mất tích trong trận mưa lũ lịch sử.

Hai trường hợp tử nạn được xác định gồm ông N.A.K. (SN 1985, trú phường Phú Xuân), tử vong do ngã xuống nước trong phòng ngủ khi say rượu. Nạn nhân thứ hai là cháu N.Đ.K. (SN 2020, trú phường Thủy Xuân), ngã xuống nước lũ không kịp thoát.

Trong 6 người mất tích, hầu hết các nạn nhân gặp nạn khi di chuyển bằng ghe, thuyền thiếu đảm bảo an toàn qua vùng nước lũ xiết.

Tại phường Thanh Thủy, anh N.T.Q. (SN 2001) mất tích khi cùng em trai chèo ghe qua khu vực cầu Chùa. Khi chiếc ghe bị lật, người em được cứu, còn anh Q. hiện mất tích do lũ cuốn. Ở phường Kim Trà, em N.H.T. (SN 2008) mất tích khi chèo ghe cùng bạn gần cây xăng Hương Toàn trên tuyến Tỉnh lộ 19B.

Tại phường Thuận An, anh N.C.B. (SN 1988) cùng con trai N.H.N. (SN 2018) mất tích khi đi ghe qua cầu Diên Trường tại khu vực nước xiết. Ở phường Hương Trà, anh T.H.V.M. (SN 2007) bị nước cuốn trôi khi chạy xe qua đoạn ngập sâu trước nhà hàng Phú Lành. Còn tại xã Đan Điền, anh T.V.H. (SN 1990, trú thôn Đồng Lâm) mất tích khi cùng bố vợ đi tìm đàn vịt của gia đình. Khi ghe bị lật tại đập tràn Đồng Lâm, anh H. bị nước lớn cuốn đi mất tích, ông T.V.P. bơi được vào bờ.

Nước sông rút nhưng vẫn duy trì ở mức cao, nhiều địa phương ở Huế vẫn chìm trong biển nước.

Ngày 30/6, đoàn thiện nguyện với 6 thành viên (đều mặc áo phao) sử dụng thuyền chở theo hàng hóa, đến thôn Sơn Tùng (xã Đan Điền, TP Huế) để cứu trợ dân vùng lũ.

Khi đến cánh đồng nước phía Nam trụ sở Công an xã thì thuyền bị lật. Trực ban Công an xã Đan Điền phát hiện, huy động 2 cano và 1 ghe nhôm kịp thời ứng cứu. Sau đó sử dụng 2 ghe khác hỗ trợ đoàn, tiếp tục vận chuyển hàng đi cứu trợ.

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, cùng với những thiệt hại lớn về người, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu các xã, phường tiếp tục rào chắn, cảnh giới tại khu vực ngập sâu, nước xiết, sạt lở sau lũ; tuyệt đối không để người dân qua lại các tuyến đường, sông hồ chưa an toàn.

Công an TP Huế tăng cường lực lượng chốt chặn, kiểm soát phương tiện, đồng thời phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chủ động phòng tránh nguy hiểm ở những vùng còn ngập sâu, nước lớn, lũ xiết.

Trận "đại hồng thủy" đang xảy ra tại TP Huế được đánh giá vượt xa nhiều trận lụt lịch sử khác tại TP Huế nhiều năm trở lại đây. Lũ trên sông Bồ lập kỷ lục mới với mức 5,25m, trong khi đỉnh lũ năm 2020 là 5,24m. Mực nước trên sông Hương ở mức 3,87m, trên báo động 3 là 0,37m. Trước đó, lũ trên sông Hương đạt đỉnh ở mức 5,05m – mức cao thứ 2 từ trước đến nay, khi chỉ sau lũ lịch sử năm 1999 là 5,81m.

Hiện nước sông tại TP Huế rút nhưng vẫn duy trì ở mức gần báo động 3, nhiều địa phương vẫn ngập sâu.