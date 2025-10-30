Sáng 30-10, Khu Quản lý đường bộ 3, cho biết hiện tình trạng sạt lở ở đèo Lò Xo (thuộc Quốc lộ 14 - đường Hồ Chí Minh), qua các xã Đăk Plô và Đăk Pék (tỉnh Quảng Ngãi) đang có dấu hiệu khả quan khi mưa đã ngớt, sạt lở không còn phức tạp như những ngày trước.

"Hiện một phần đèo Lò Xo (đoạn qua Quảng Ngãi) trên toàn bộ 37km đường đèo đã được thông tuyến tạm thời, các phương tiện có thể di chuyển, nhưng tại địa phận giáp ranh với Đà Nẵng vẫn chưa thể thông tuyến hoàn toàn do khối lượng đất đá quá lớn", lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ 3 cho biết.

Hiện đèo Lò Xo được thông tuyến một phần, đoạn qua Quảng Ngãi

Theo lãnh đạo xã Đăk Plô, thời điểm xảy ra sạt lở (sáng sớm 26-10), có 35 xe với khoảng 50 tài xế bị mắc kẹt trên khu vực đèo Lò Xo, đoạn qua xã Đăk Plô.

"Đến thời điểm hiện tại, nhờ nỗ lực thông tuyến của các đơn vị chức năng, vẫn còn khoảng 20 xe bị kẹt trên khu vực đèo Lò Xo, giáp ranh giữa Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng. Chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị liên quan, phấn đấu trong thời gian sớm nhất đưa các phương tiện còn lại ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho người và xe", lãnh đạo xã Đăk Plô thông tin.

Chị Bùi Nhật Lệ (quê Hưng Yên, hiện đang mắc kẹt tại đèo Lò Xo) kể lại, sáng 26-10, hai vợ chồng chị lái xe tải chở gốm vượt qua từng khúc cua trơn trượt trên đường hướng về TP Đà Nẵng. Khi đến khu vực cầu Đăk Môn (tỉnh Quảng Ngãi), bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên, rồi cả mảng núi đổ sập, chắn ngang con đường trước mặt.

Đội cứu hộ dùng phương tiện bay không người lái đưa lương thực tiếp tế tài xế mắc kẹt đèo Lò Xo

Chưa kịp định thần, đất đá phía sau lại tiếp tục sạt xuống, chặn luôn lối quay đầu. Chiếc xe của chị cùng gần 20 phương tiện khác bị kẹt cứng giữa hai điểm sạt lở, bốn bề là núi rừng mịt mù, mưa trắng xóa.

Trên xe chỉ còn vài chai nước lọc, không có thức ăn và hoàn toàn mất sóng điện thoại. Mọi người vội vàng rời khỏi cabin, đứng nhìn nhau trong lo lắng. "Mưa càng lúc càng nặng hạt, ai cũng sợ đất trên vách lại trôi xuống. Cứ nghe tiếng rào rào trên núi là tim như thắt lại," chị Lệ nhớ lại.

Không có thông tin liên lạc, những người mắc kẹt chỉ biết hỏi han, đoán già đoán non khi nào đường mới được thông. Chiều dần buông, cái đói và mệt vì thiếu lương thực khiến nhiều người kiệt sức. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ phải mất nhiều giờ vượt qua những đoạn đường bị chia cắt, mở lối để tiếp cận hiện trường.

Khoảng 17 giờ cùng ngày (26-10), giữa màn mưa trắng xóa, ánh đèn pin le lói từ xa dần hiện ra. Những người lính cứu hộ, áo mưa sũng nước, khệ nệ mang theo thùng mì tôm, nước uống, bánh mì khô tiếp tế cho vợ chồng chị Lệ và các tài xế khác. "Khoảnh khắc thấy họ xuất hiện, ai cũng òa khóc vì mừng," chị Lệ nghẹn ngào kể.

Anh Trần Văn, một tài xế khác đang bị mắc kẹt tại đèo Lò Xo, cho biết dù bị cô lập giữa núi rừng, nhưng chúng tôi rất ấm lòng vì các đoàn cứu hộ liên tục mang cơm, nước, sữa lên tiếp tế. Đến ngày 28-10, các đội cứu hộ đã huy động thiết bị bay không người lái để vận chuyển lương thực, thực phẩm vào bên trong, nên chúng tôi không còn lo thiếu ăn nữa.

Người dân cùng lực lượng chức năng hỗ trợ lương thực tiếp tế tài xế bị mắc kẹt trên đèo Lò Xo

"Cánh tài xế chúng tôi rất cảm ơn tấm lòng của các đoàn cứu hộ, các chiến sĩ CSGT và người dân địa phương. Nếu không có họ, chắc chắn chúng tôi không trụ được đến giờ này," anh Văn nói qua điện thoại yếu ớt.

Trước đó, sáng 26-10, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn, với tổng khối lượng đất đá ước tính hàng nghìn mét khối. Tại Km1409+270, hàng trăm mét khối đất đá từ taluy dương đổ ập xuống, vùi kín mặt đường, chia cắt giao thông.

Tại Km1415+830, lượng đất đá sạt lở khoảng 1.000 m³, kéo theo nhiều cây rừng bật gốc chắn ngang đường, khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, tại Km1409+400 (xã Đăk Plô, tỉnh Kon Tum), một xe múc của đơn vị thi công bị mắc kẹt khi đất đá bất ngờ sạt xuống, phủ kín hơn 100 m mặt đường.

Ngoài ra, các điểm Km1421+835 và Km1448+740 cũng bị vùi lấp bởi hàng trăm mét khối đất đá, nhiều cây gỗ lớn ngã chắn ngang khiến toàn tuyến đèo tê liệt.

Để hỗ trợ các tài xế đang bị mắc kẹt tại đèo Lò Xo, lực lượng chức năng phối hợp với người dân địa phương và đội cứu hộ đèo Lò Xo tiếp tế lương thực, thực phẩm cho các tài xế.