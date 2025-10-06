Nông Thị Thu Thủy - Vỏ bọc "bạch liên hoa" làm từ thiện và những toan tính lạnh lùng

Ngay sau khi Nguyễn Mạnh Tuân (“thầy giáo nhân ái”) bị khởi tố, bắt tạm giam vào chiều ngày 3/10; sáng ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nông Thị Thu Thuỷ (SN 1994), trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Điện Biên cũng đã phê chuẩn các quyết định trên. Hồ sơ của cơ quan Công an ghi nhận, trong nhiều năm qua, Thuỷ tạo dựng hình ảnh “bạch liên hoa” trong sáng, nhân hậu, luôn đồng cảm với những phận đời cơ cực.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đọc lệnh bắt tạm giam Nông Thị Thu Thuỷ. Ảnh: CA Điện Biên

Thủy thường xuyên đăng tải hình ảnh, bài viết với những dòng trạng thái đẫm nước mắt, những lời kêu gọi tha thiết về các trường hợp khó khăn, cơ cực trên facebook cá nhân Nông Thị Thu Thuỷ (Thuỷ Tẹt Bé Nhỏ) khiến nhiều mạnh thường quân tin tưởng, sẵn sàng gửi gắm tiền bạc và tin rằng mình đang đồng hành cùng một người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn.

Thế nhưng, sau lớp vỏ ngọt ngào đó lại là những toan tính lạnh lùng. Lợi dụng niềm tin của cộng đồng mạng, Thuỷ cùng Nguyễn Mạnh Tuân đã đưa lên mạng xã hội những câu chuyện, những mảnh đời bất hạnh đều kêu gọi từ thiện nhằm móc túi các mạnh thường quân.

Đáng chú ý, khi Tuân trao tiền cho những hoàn cảnh khó khăn và chụp ảnh lại để đăng Facebook, thì Thủy cũng lấy chính những hình ảnh trên, cắt bỏ hình của Tuân rồi đăng lên Facebook tự nhận như thể mình đã trao số tiền trên.

Tính riêng trong năm 2025, Nông Thị Thu Thủy đã đăng hơn 400 bài viết liên quan đến các hoạt động từ thiện.

Từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2025, chỉ riêng đối với 3 trường hợp hoàn cảnh khó khăn, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã chứng minh được số tiền Thủy trục lợi từ hoạt động từ thiện là trên 24 triệu đồng.

Đối tượng Nông Thị Thu Thuỷ. Ảnh: CA Điện Biên

Ngày 2/10, sau khi Tuân bị tạm giữ, Thuỷ đã tìm đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên để tự thú. Tại đây, đối tượng khai nhận quen biết Tuân từ năm 2022 qua các hoạt động từ thiện, sau đó thường xuyên liên lạc, bắt tay cùng Tuân để dựng nên các chiến dịch kêu gọi ủng hộ.

Các bài đăng của cả hai đều thu hút hàng nghìn lượt quan tâm, hàng trăm nhà hảo tâm chuyển tiền. Nhưng sau ánh hào quang “người tốt - việc tốt”, Thuỷ đã cắt xén, bỏ túi riêng một phần tiền từ thiện.

Hình ảnh “bạch liên hoa” mà Thuỷ dày công tô vẽ rốt cuộc cũng chỉ là chiếc mặt nạ giả tạo. Khi lớp vỏ ấy rơi xuống, lộ rõ gương mặt thật của một kẻ cơ hội - lợi dụng nỗi đau của người khác để trục lợi cho bản thân.

Hành vi của Nông Thị Thu Thuỷ không chỉ đơn thuần là chiếm đoạt tài sản, mà còn nguy hiểm ở chỗ Thủy đã khéo léo dựng lên hình tượng một “thế hệ trẻ nhân văn, nhân ái”, sẵn sàng sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh.

Hình ảnh đó khiến nhiều người tin rằng Thuỷ là đại diện cho lớp trẻ sống có trách nhiệm, biết cống hiến cho cộng đồng. Nhưng thực chất, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy chỉ là toan tính vụ lợi, lợi dụng lòng tin và sự nhân ái của xã hội để làm giàu cho bản thân.

Vụ việc này là hồi chuông cảnh tỉnh: mỗi tấm lòng sẻ chia, mỗi lần chuyển khoản từ thiện đều cần được đặt trong sự tỉnh táo và kiểm chứng, tránh để sự nhân văn của mình trở thành cái “bẫy ngọt ngào” cho kẻ lừa lọc.

Lòng tốt cần đúng chỗ, sự nhân ái cần sáng suốt, để không bị biến thành công cụ nuôi dưỡng cái ác. Đối với những cá nhân, tổ chức đứng ra kêu gọi, vận động từ thiện - điều quan trọng nhất là sự minh bạch và trung thực.

Mỗi khoản tiền, mỗi sự đóng góp của Nhân dân cần được công khai, rõ ràng, có kiểm chứng, đúng đối tượng, đúng mục đích. Việc kêu gọi, tiếp nhận và phân phối nguồn hỗ trợ phải tuân thủ quy định của pháp luật, không tự ý huy động, không lợi dụng danh nghĩa “thiện nguyện” để trục lợi cá nhân. Và cuối cùng, mọi thủ đoạn dù tinh vi đến đâu cũng không thể che mắt công lý.

Căn cứ Điều 175 Bộ luật Hình sự, Nông Thị Thu Thuỷ bị khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Hình ảnh “bạch liên hoa” giả tạo sụp đổ, để lại bài học đắt giá: cái kết của sự gian dối chỉ có thể là vòng lao lý.