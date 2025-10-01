HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khám xét khẩn cấp nhà riêng của Facebooker Nguyễn Mạnh Tuân

Chi Chi (Tổng hợp) |

Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1986; trú tại bản Tân Lập, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên) là người hay kêu gọi từ thiện trên Facebook.

Sáng 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1986, trú tại bản Tân Lập, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên) dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Vào chiều 30/9, Tuân đã đến xin đầu thú tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên, báo Lao Động đưa tin.

Cũng theo báo trên, ngày 22/9, Tuân có đơn xin nghỉ tự túc và sau đó tiếp tục gửi đơn xin thôi việc tại một trường Trung học phổ thông trên địa bàn. Ngày 29/9, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên đã ký quyết định chấm dứt công tác đối với Tuân theo nguyện vọng cá nhân.

Công an tỉnh Điện Biên thời gian qua cũng đã tiếp nhận nhiều nguồn tin báo liên quan đến việc kêu gọi từ thiện của đối tượng. Theo báo Công an nhân dân, ngày 23/9/2025, Công an tỉnh tiếp nhận đơn tố giác của chị H.T.G (trú tại phường Điện Biên Phủ). 

Khám xét khẩn cấp nhà riêng của Facebooker Nguyễn Mạnh Tuân- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân. Ảnh: Báo NLĐ

Trong đơn, chị cho biết đã nhiều lần chuyển tiền ủng hộ từ thiện sau khi đọc các bài đăng kêu gọi trên Facebook của Nguyễn Mạnh Tuân. Tuy nhiên, các khoản tiền không được công khai, minh bạch, khiến chị cùng nhiều nhà hảo tâm khác nghi ngờ về việc số tiền có đến được người cần giúp đỡ hay không.

Quá trình xác minh cho thấy từ tháng 12/2016, Tuân đã xây dựng nhiều tài khoản mạng xã hội để kêu gọi từ thiện. Trong đó có: Facebook cá nhân Nguyễn Mạnh Tuân (có tích xanh); Facebook Nguyễn Tuân (149 nghìn người theo dõi); Facebook Lãng tử Tây Bắc; Cùng nhiều tài khoản khác như Kẻ Lãng Du

Ngoài ra, đối tượng còn sử dụng nhiều số tài khoản ngân hàng đứng tên mình để nhận tiền từ thiện. Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, số tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm không được chuyển đúng địa chỉ hoặc đủ số lượng như đã kêu gọi.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, đồng thời mở rộng xác minh các nội dung liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện của Nguyễn Mạnh Tuân.

Tạm giam thư kí Nguyễn Thị Hạnh sinh năm 1999
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Điện Biên

từ thiện

khám xét

kêu gọi từ thiện

khám xét nhà riêng

khám xét khẩn cấp

Hay độc lạ

nguyễn mạnh tuân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại