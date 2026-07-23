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Nóng: Thêm thương hiệu kim cương từng tài trợ vương miện cho 2 cuộc thi hoa hậu tạm ngưng hoạt động

Phan Trang
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Nhà tài trợ vương miện cho Miss World Vietnam và Miss Grand Vietnam 2025 vừa thông báo sẽ tạm ngưng cửa hàng trong 10 ngày.

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Luxury Gold & Diamond là nhà tài trợ vương miện cho các cuộc thi hoa hậu. Ảnh: FBDN.

Trên trang cá nhân, Luxury Gold & Diamond cho biết trước những biến động chung của thị trường, thương hiệu Luxury Gold & Diamond cũng như các thương hiệu trong cùng ngành đều chịu nhiều ảnh hưởng.

Vì vậy cửa hàng sẽ tạm ngưng hoạt động trong 10 ngày, từ ngày 23/7 đến hết ngày 1/8/2026. Mọi hoạt động tư vấn, mua bán và giao dịch sẽ được hoạt động trở lại từ ngày 2/08/2026.

Luxury Gold & Diamond được biết tới là nhà tài trợ vương miện cho Miss World Vietnam và Miss Grand Vietnam 2025.

Thị trường kim cương đang trải qua giai đoạn khó khăn chưa từng có khi hàng loạt doanh nghiệp và cửa hàng kinh doanh phải tạm dừng hoạt động hoặc tái cơ cấu.

Chỉ trong thời gian ngắn, chuỗi kim cương Cashion thông báo đóng cửa toàn hệ thống trong 2 tháng, Quế Jewelry và Hoàng Thứ Jewelry tạm ngừng hoạt động để sắp xếp lại kinh doanh, PJA Diamond & Jewelry chấm dứt hoạt động do mất khả năng thanh khoản sau làn sóng khách hàng đồng loạt bán lại kim cương.

Tại Đồng Tháp, tiệm vàng Hồng Phúc cũng tạm đóng cửa để tái cơ cấu. Bên cạnh đó, một số thương hiệu như Quyên Diamond và Kim cương Cao Hùng đã phải tạm dừng chính sách thu mua lại vì áp lực tài chính.

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Diễn biến này phản ánh tâm lý bất an lan rộng trên thị trường sau khi xuất hiện các tin đồn về chất lượng kim cương trên mạng xã hội và vụ lãnh đạo PNJ Lab bị điều tra trong đường dây buôn lậu gần 30.000 viên kim cương.

Nhiều người sở hữu kim cương đổ xô bán lại hoặc mang sản phẩm đi kiểm định, khiến nhu cầu tư vấn, thẩm định tăng mạnh và tạo áp lực lớn lên năng lực tài chính của các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, chính sách thu mua lại không chỉ là cam kết với khách hàng mà còn trở thành thước đo về uy tín và sức khỏe tài chính của các đơn vị kinh doanh kim cương.

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