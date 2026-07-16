Nóng: Thêm một tiệm vàng có tiếng tạm dừng hoạt động để 'nâng cao chất lượng dịch vụ'

Tiệm vàng Hồng Phúc vừa thông báo tạm ngừng kinh doanh trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, song chưa cho biết thời điểm mở cửa trở lại.

Tình hình trước cửa hàng tiệm vàng Hồng Phúc lúc này. Ảnh: Dân Mỹ Tho

Sáng 16/7, trên fanpage chính thức, tiệm vàng Hồng Phúc phát đi thông báo gửi tới khách hàng về việc tạm dừng hoạt động.

Theo nội dung thông báo, doanh nghiệp cho biết 2 tháng qua đã nỗ lực duy trì hoạt động, tuy nhiên, những biến động của thị trường đã vượt ngoài dự tính doanh nghiệp.

Do đó, Hồng Phúc cho biết sẽ tạm ngưng hoạt động một thời gian để tái cơ cấu, nâng cao chất lượng dịch vụ. Doanh nghiệp hiện chưa công bố thời gian hoạt động trở lại.

“Hồng Phúc sẽ tạm ngưng hoạt động 1 thời gian để tái cơ cấu nâng cao chất lượng dịch vụ”, tiệm vàng này cho biết.

Theo thông tin giới thiệu trên website, Hồng Phúc là thương hiệu có khoảng 30 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, chế tác và thiết kế trang sức vàng, đá quý và kim cương thiên nhiên. Doanh nghiệp hiện có cơ sở tại số 56 Lê Lợi, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Bên cạnh đó, thương hiệu Hồng Phúc Gold - chuyên kinh doanh trang sức vàng 610 và vàng 24K, hoạt động tại địa chỉ 19-21 Lê Thị Phỉ, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Vàng Đá quý Hồng Phúc được thành lập từ ngày 28/2/2001, hoạt động trong lĩnh vực gia công, sản xuất vàng bạc, trang sức, kim cương, đá quý và đá bán quý. Người đại diện theo pháp luật hiện là bà Trần Khánh Linh.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Hồng Phúc Gold được thành lập ngày 3/9/2025, cũng do bà Trần Khánh Linh làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là bán lẻ vàng bạc, trang sức, kim cương và đá quý.

Tiệm vàng Hồng Phúc thông báo tạm dừng hoạt động diễn ra chỉ 2 ngày sau khi cơ quan điều tra khởi tố thêm 4 bị can trong chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia 28.000 viên kim cương từ Hong Kong vào Việt Nam, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Trong đó, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố thêm các chủ thương hiệu Kim Lý, Ngọc Tâm và Ngọc Châu Âu.

Ngay sau khi thông tin khởi tố phát ra, các tiệm vàng nêu trên và một số thương hiệu khác như Ngọc Tâm, Kim Châu cũng thông báo tạm dừng hoạt động.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp trong ngành cũng đã tạm dừng hoạt động để rà soát và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh như Thực Lan Diamond, Long Ngọc Luxury, Kim Hồng, Kim Lý.