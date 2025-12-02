Tờ Reuters đưa tin, hãng xe điện Việt Nam VinFast đang cân nhắc trang bị động cơ đốt trong cỡ nhỏ (ICE) cho một số mẫu xe điện nhằm mục đích sạc lại pin và kéo dài quãng đường di chuyển. Thông tin này đánh dấu sự thay đổi phần nào so với định hướng sản xuất thuần điện hiện nay của VinFast.

Cũng theo Reuters, VinFast đang tìm cách thúc đẩy doanh số và mở rộng ra nước ngoài nhằm kìm hãm khoản lỗ ngày càng tăng đang đè nặng lên công ty mẹ Vingroup.

Kế hoạch đang được xem xét bao gồm phương án dùng động cơ xăng để mở rộng tầm hoạt động. Một nguồn tin giấu tên cho biết, một đội ngũ đã được giao nhiệm vụ từ tháng 11 nghiên cứu chuyển VF9 thành xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV) bằng cách gắn động cơ xăng nhỏ chỉ để sạc pin. Nguồn thứ hai cho biết công ty cũng cân nhắc các mẫu hybrid. Tất cả các nguồn tin đều nhấn mạnh kế hoạch mới ở giai đoạn sơ bộ.

Trong tháng 11, VinFast đăng ít nhất ba tin tuyển dụng trên LinkedIn tìm chuyên gia REEV.

Trả lời về kế hoạch này, Vingroup nói với Reuters rằng hãng sẽ “không bỏ qua cơ hội nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu, nhu cầu khách hàng và xu hướng thị trường”.

Hiện VinFast sản xuất khoảng chục mẫu xe, chủ yếu là xe đô thị cỡ nhỏ, và bán được khoảng 104.000 xe trong nước trong chín tháng đầu năm, chiếm gần 95% doanh số toàn cầu. VF9, mẫu đắt nhất của hãng chỉ chiếm khoảng 1% doanh số tại Việt Nam và cũng được xuất sang Mỹ, Canada với số lượng hạn chế.

VinFast là hãng xe có doanh số lớn nhất Việt Nam, nhưng không công bố chi tiết doanh số thị trường nước ngoài. Một đơn vị liên kết của Vingroup đang mở rộng nhanh mạng lưới sạc EV tại Việt Nam.

Dịch chuyển một phần khỏi “thuần điện”

REEV, tương tự hybrid, đều có hai nguồn động lực: Mô-tơ điện và động cơ đốt trong. Tuy nhiên, khác với hybrid, ở REEV động cơ đốt trong không truyền lực để chạy xe, mà chỉ sạc pin khi cần, giúp kéo dài quãng đường.

VinFast đã ngừng sản xuất xe xăng và chuyển hẳn sang xe điện từ năm 2022. Cùng năm, hãng tham gia tuyên bố COP26 về chuyển dịch xanh trong lĩnh vực ô tô, cam kết chỉ bán xe không phát thải tại các thị trường hàng đầu vào năm 2035 và trên phạm vi toàn cầu vào năm 2040. REEV có phát thải, nhưng thường thấp hơn plug-in hybrid.

Reuters chưa xác định được VinFast sẽ tự phát triển công nghệ REEV hay mua lại/nhận chuyển giao.

“Không có thay đổi trong chiến lược tổng thể”, phía Vingroup nói, đồng thời cho biết thông tin chính thức sẽ được công bố “vào thời điểm thích hợp”.

Năm 2023, theo Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), VinFast nắm gần 80 bằng sáng chế, thấp hơn đáng kể so với 347 họ bằng sáng chế của Tesla hay hàng nghìn bằng của các hãng xe truyền thống.

Tại Trung Quốc, nhiều hãng xe điện như Li Auto, Leapmotor đã bán xe REEV, trong khi các hãng lâu đời cũng đang phát triển lựa chọn tương tự.

Theo: Reuters