Nóng: Thành phố giàu nhất Việt Nam bán hàng trăm căn hộ giá cực rẻ

Đây là tin vui đối với người dân

Sở Xây dựng TP.HCM mới đây đã công bố thông tin về dự án Khu nhà ở thương mại Hoàng Nam Uyên Hưng 2 tại phường Tân Uyên. Dự án có tên thương mại Bcons City Life.

Theo thông tin được công bố, dự án được xây dựng theo mô hình chung cư cao tầng, gồm 1 tầng hầm, 15 tầng nổi và tầng kỹ thuật. Khu nhà ở xã hội được xây dựng trên diện tích hơn 6.667 m². Công trình có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 47.347m2, cung cấp 802 căn hộ nhà ở xã hội.

Các căn hộ có diện tích từ 39,1 - 57 m2. Giá bán tạm tính được công bố ở mức 19,8 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì 2%. Với mức giá tạm tính này, căn hộ có diện tích nhỏ nhất khoảng 39 m² có giá khoảng 774 triệu đồng, trong khi căn hộ lớn nhất, diện tích 57 m², có giá khoảng 1,13 tỷ đồng.

Hoàng Nam Uyên Hưng 2 là một trong những dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn tại khu vực Bình Dương cũ, nay thuộc TP.HCM sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển dự án Hoàng Nam.

Phân khu nhà ở xã hội của dự án được khởi công ngày 19/6. Theo kế hoạch, chủ đầu tư dự kiến bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội từ quý 4/2026.

Theo tiến độ được phê duyệt, toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào quý I/2030. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự kiến hoàn thiện khối chung cư, thực hiện nghiệm thu và bàn giao căn hộ ngay trong năm 2028.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Bcons City Life. Ảnh: Bcons Group

TP.HCM hiện là đầu tàu kinh tế, dẫn đầu cả nước về quy mô kinh tế (GRDP). Năm 2025, thành phố đạt mức tăng trưởng GRDP 7,53%, đóng góp 23,11% vào tăng trưởng chung của cả nước.

GRDP bình quân đầu người của TP.HCM năm 2025 ước đạt khoảng 8.944 - 8.994 USD, tương đương khoảng 220 triệu đồng, cao gấp 1,7 lần so với mức bình quân chung cả nước.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai các dự án nhà ở xã hội được đặt trong tổng thể nguồn cung nhà ở dành cho người dân, với hàng loạt dự án đang được xây dựng, hoàn tất thủ tục và chuẩn bị khởi công trong thời gian tới.

Theo Sở Xây dựng TP HCM, tính đến cuối tháng 8, thành phố đã khởi công 10 dự án nhà ở xã hội với 11.362 căn. Hiện TP HCM có 22 dự án nhà ở xã hội đang xây dựng với gần 19.900 căn, đạt khoảng 70% chỉ tiêu giai đoạn hiện nay.

Trong quý 3/2026, thành phố dự kiến khởi công 57 dự án với quy mô khoảng 56.400 căn hộ. Sang quý 4/2026, thành phố dự kiến tiếp tục khởi công 40 dự án, cung cấp khoảng 40.000 căn hộ.

Trong quý 1 và quý 2/2027, kế hoạch dự kiến khởi công thêm 53 dự án với quy mô khoảng 80.500 căn hộ. Theo chỉ tiêu Chính phủ giao, đến năm 2030, thành phố phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội.