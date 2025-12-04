Nóng: Tập đoàn Nhật Bản muốn thâu tóm Thiên Long

Ngày 4/12, Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) thông báo sẽ tiến hành thâu tóm CTCP Tập đoàn Thiên Long (mã TLG), nhà sản xuất văn phòng phẩm lớn nhất Việt Nam, thông qua hai giao dịch gồm mua cổ phần và chào mua công khai.

Theo kế hoạch, Kokuyo sẽ mua toàn bộ cổ phần của Công ty Thien Long An Thịnh (TLAT) – đơn vị đang nắm giữ 46,82% cổ phần Thiên Long, thuộc sở hữu của nhà sáng lập và các cộng sự.

Ngay sau đó, tập đoàn Nhật sẽ thực hiện chào mua công khai thêm 18,19% cổ phần Thiên Long trên thị trường. Nếu thành công, Kokuyo sẽ nắm tổng cộng 65,01% cổ phần, chính thức biến Thiên Long thành công ty con.

Giá trị ước tính của thương vụ lên đến 27,6 tỷ Yên (4.500 tỷ đồng), tương ứng khoảng 79.000 đồng/cp, được Kokuyo dùng vốn tự có để chi trả. Hai công ty liên kết của Thiên Long là Phương Nam Cultural JSC và PEGA Holdings JSC không nằm trong thương vụ.

﻿Kokuyo là tập đoàn nổi tiếng của Nhật Bản trong lĩnh vực văn phòng phẩm, nội thất văn phòng, thiết kế không gian làm việc. Kokuyo không chỉ hoạt động tại Nhật, mà đã mở rộng ra nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore...

Kokuyo cho biết việc thâu tóm Thiên Long là bước đi chiến lược trong kế hoạch mở rộng toàn cầu ngành văn phòng phẩm, hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu dẫn đầu châu Á vào năm 2030. Tập đoàn đánh giá Thiên Long sở hữu năng lực sản xuất mạnh, thị phần lớn tại Việt Nam và mạng lưới phân phối rộng ở ASEAN – những yếu tố phù hợp với chiến lược phát triển của Kokuyo.

Việc kết hợp thế mạnh sản phẩm, marketing của Kokuyo với hệ thống sản xuất – phân phối của Thiên Long được kỳ vọng sẽ tạo ra giá trị tăng trưởng bền vững cho cả hai bên. ASEAN dự kiến trở thành thị trường cốt lõi tiếp theo của Kokuyo, sau Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo lộ trình, giao dịch mua TLAT dự kiến hoàn tất vào tháng 8/2026, trong khi đợt chào mua công khai diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11/2026, tùy thuộc phê duyệt của cơ quan quản lý. Kokuyo cho biết thương vụ chưa tác động lớn đến kết quả kinh doanh năm 2025 và sẽ cập nhật thông tin khi có diễn biến mới.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu TLG đang có nhịp tăng mạnh và hiện dừng ở mức 64.200 đồng/cp, thấp hơn khoảng 7% so với đỉnh lịch sử đạt được cuối năm ngoái. Vốn hóa thị trường tương ứng đạt hơn 5.600 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, HĐQT Thiên Long mới đây đã đã thống nhất chọn ngày 12/12/2025 làm ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức. Phương án chi trả lần này bao gồm cả cổ phiếu và tiền mặt.

Cụ thể, đối với cổ tức năm 2024, doanh nghiệp sẽ phát hành gần 8,8 triệu cổ phiếu để trả cho cổ đông với tỷ lệ 10:1. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên BCTC hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ được điều chỉnh tăng từ hơn 877,5 tỷ đồng lên hơn 965 tỷ đồng.

Bên cạnh việc chia tách cổ phiếu, Thiên Long cũng quyết định tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 26/12/2025. Với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại, ước tính công ty sẽ chi khoảng 87,8 tỷ đồng tiền mặt để hoàn thành nghĩa vụ với cổ đông trong đợt này.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, Thiên Long ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 3.225 tỷ đồng, tăng trưởng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm 10,7%, so với cùng kỳ, đạt gần 376 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện được 77% chỉ tiêu doanh thu và 84% chỉ tiêu lợi nhuận.