Nóng: Ông Trịnh Văn Quyết chính thức tái xuất

Buổi gặp diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Hàn Quốc với sự tham dự của Đại sứ Choi Youngsam cùng đại diện Đại sứ quán; phía FLC và Bamboo Airways có ông Trịnh Văn Quyết và lãnh đạo hai đơn vị. Hai bên trao đổi định hướng hợp tác và mở rộng kết nối doanh nghiệp.

Đại sứ Choi Youngsam bày tỏ vinh dự khi đón tiếp FLC là đoàn doanh nghiệp đầu tiên làm việc tại Đại sứ quán trong năm mới, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, làm cầu nối thúc đẩy hợp tác Việt – Hàn.

Lãnh đạo FLC khẳng định Hàn Quốc là đối tác chiến lược, với du khách Hàn Quốc chiếm hơn 50% tổng lượng khách quốc tế tại các quần thể nghỉ dưỡng của Tập đoàn. Đặc biệt, phân khúc doanh nhân và golfer Hàn Quốc tại Hạ Long, Quy Nhơn và Sầm Sơn đang tăng trưởng mạnh, mở rộng sang các hoạt động MICE và hợp tác doanh nghiệp.

Ông Trịnh Văn Quyết, người sáng lập Tập đoàn FLC và Đại sứ Choi Youngsam.

Trước sự xuất hiện chính thức của ông Trịnh Văn Quyết, thời gian gần đây FLC đã phát đi những tín hiệu rõ ràng về một hành trình "hồi sinh". Nhiều dự án từng "án binh bất động" đã bắt đầu chuyển động trở lại.

Tại Thanh Hóa, FLC đề xuất triển khai Khu đô thị Hoàng Long tại phường Nguyệt Viên và xã Hoằng Hóa – khu đất trước đây được giao thực hiện Khu công nghiệp FLC Hoàng Long nhưng bị thu hồi do chậm tiến độ.

Song song, Gia Lai trở thành "điểm sáng" khi địa phương liên tục điều chỉnh, gia hạn tiến độ cho nhiều dự án lớn, tạo dư địa để các kế hoạch đầu tư quay lại đường ray. Một số dự án đang tái khởi động gồm FLC Hilltop Gia Lai, Sân golf Đak Đoa và Khu phức hợp Đak Đoa.

Tại Hà Nội, dự án Hausman Premium Residences – tổ hợp căn hộ cao cấp thuộc khu đô thị FLC Premier Parc (phường Đại Mỗ) ghi nhận tiến độ vượt gần một năm so với kế hoạch, dự kiến bàn giao vào tháng 6/2026.

Ở Quảng Ninh, dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long (GreenLife Apartment) tại phường Cao Xanh đã cất nóc giữa tháng 12/2025, đủ điều kiện mở bán từ ngày 25/12/2025 và dự kiến bàn giao vào quý III/2026.

Trong khi đó, tại miền Trung, dự án FLC Quảng Bình Hotel & Villas với quy mô 433 phòng đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp khai trương trong năm 2026.

Trong bức tranh tái cấu trúc toàn diện, Bamboo Airways – "đứa con" từ khát vọng bay của ông Trịnh Văn Quyết – nay trở lại dưới sự điều hành trực tiếp của FLC, trở thành một trong những trụ cột chiến lược cho quá trình hồi sinh của tập đoàn.

Ngay sau khi tiếp quản, FLC công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030, tập trung củng cố năng lực tài chính, cơ cấu lại danh mục đầu tư, đồng thời hoạch định lại mạng bay và hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ.

Chỉ trong thời gian ngắn, Bamboo Airways đã tuyển thêm 500 tiếp viên và đặt mục tiêu tuyển tiếp 1.000 tiếp viên trong năm 2026. Hãng cũng công bố kế hoạch khôi phục các hạng thẻ hội viên cao cấp Bamboo Club gồm First, Diamond, Gold và Emerald, đồng thời đặt mục tiêu tăng quy mô đội bay thêm 8 - 10 chiếc mỗi năm đến năm 2030, hướng tới phục hồi quy mô 30 tàu bay đã được Chính phủ cấp phép, làm nền tảng cho giai đoạn mở rộng tiếp theo.