NÓNG: Ninh Dương Story bất ngờ thông báo huỷ fan meeting, hoàn tiền

Tối 18/9, Ninh Dương Story - tên gọi thân mật của cặp đôi Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương đã đưa ra thông báo chính thức về fan meeting (gặp gỡ người hâm mộ).

Ninh Anh Bùi (trái) và Nguyễn Tùng Dương (phải)

Theo đó, cặp đôi chính thức huỷ fan meeting vào ngày 27/9 tới đây và hoàn tiền cho những người đã mua vé.

Nguyên nhân được Ninh Dương Story chia sẻ là "sự kiện vốn chỉ đơn thuần là buổi gặp gỡ, giao lưu và biểu diễn đã được cấp phép, nay trở thành tâm điểm tranh luận không mong muốn". Vì vậy cặp đôi quyết định dừng tổ chức sự kiện đồng thời hướng dẫn chi tiết cách nhận tiền hoàn vé và tặng quà đến những người đã mua vé.

Nguyên văn thông báo của Ninh Dương Story:

Chào các bạn, chúng mình là Ninh và Dương đây,

Trước hết, chúng mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những “Nhân viên công ty” và những người luôn quan tâm yêu mến, đồng hành cùng hai đứa trong suốt quãng thời gian qua. Mỗi ngày chúng mình đều nhận được thật nhiều lời chia sẻ, động viên và ủng hộ của các bạn. Tất cả đều là những điều Ninh và Dương trân trọng vô cùng.

Những ngày vừa rồi, chúng mình đã có mặt ở Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho sự kiện. Xuất phát từ ý tưởng ban đầu, chúng mình mong muốn mang tới một buổi gặp gỡ, giao lưu thật chỉn chu và hấp dẫn dành cho những người đã đồng hành, ủng hộ Ninh Dương trong gần hai năm qua. Ninh Dương và ekip BTC đã cố gắng chuẩn bị từ nội dung, quy mô sân khấu, các tiết mục trình diễn cho đến những phần quà đặc biệt, với mong muốn tạo nên một kỷ niệm thật ý nghĩa, vì dù sao đây cũng là TIM Building đầu tiên của chúng mình mà đúng không!

Nhưng ở thời điểm hiện tại, chúng mình rất buồn khi nhận thấy sự kiện vốn chỉ đơn thuần là buổi gặp gỡ, giao lưu và biểu diễn đã được cấp phép, nay trở thành tâm điểm tranh luận không mong muốn. Sự việc hẳn đã ảnh hưởng đến cảm xúc của rất nhiều người, trong đó có các bạn, những người mà chúng mình luôn muốn mang đến những điều tích cực. Với trách nhiệm của những người làm sáng tạo nội dung, chúng mình không muốn để những điều tiêu cực đó ảnh hưởng thêm đến cộng đồng. Vì vậy, sau khi suy nghĩ rất kỹ, chúng mình quyết định sẽ dừng tổ chức sự kiện.

Khi phải đưa ra quyết định trong sự háo hức của chính bản thân chúng mình, và chứng kiến cả những sự háo hức của các bạn “Nhân viên công ty” cho sự kiện lần này, mọi thứ lại càng trở nên khó khăn. Chúng mình muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến từng bạn đã dành thời gian, công sức và cả chi phí để tham gia sự kiện. Quyết định huỷ sự kiện là một quyết định cực kỳ khó khăn và chúng mình hiểu rõ nó gây ra thiệt thòi, thất vọng cho nhiều người. Nhưng chúng mình tin rằng, dừng lại thời điểm này là động thái quan trọng thể hiện trách nhiệm của chúng mình với xã hội.

Hơn ai hết, chúng mình hiểu rằng không gì có thể bù đắp trọn vẹn cho những tình cảm và sự chuẩn bị của các bạn dành cho sự kiện lần này. Tuy vậy, Ninh và Dương mong muốn gửi tới các bạn những cố gắng nhỏ bé phía chúng mình, như một lời cảm ơn và xin lỗi chân thành đến những người đã luôn tin tưởng, yêu thương hai đứa:

- Hoàn lại toàn bộ chi phí vé tham dự cho các bạn đã giao dịch trên Flip.vn

Ninh Dương sẽ chi trả toàn bộ chi phí cho các dự án mà các bạn đã và đang chuẩn bị cùng BTC cho sự kiện.

- Gửi tặng 1.338 bạn đã mua vé trên Flip.vn một bộ merchandise kỉ niệm gồm bộ thẻ - dây - bao đựng theo từng hạng vé, stickers, poster và vòng tay phát sáng.

- Đối với những bạn từ xa đã phát sinh các chi phí vé máy bay, chúng mình không thể bù đắp trọn vẹn, nhưng sẽ mở form ghi nhận để cố gắng hỗ trợ các bạn một phần chi phí phát sinh.

Ninh và Dương đã làm việc với TheBROS để có hướng dẫn chi tiết về việc hoàn vé, nhận quà và hỗ trợ chi phí phát sinh cho các bạn ở thông báo ngay sau đây.

Đối với các thông tin sai lệch sự thật, suy diễn áp đặt không căn cứ về các vấn đề xã hội và lòng yêu nước, thậm chí đưa tin giả mang tính điều hướng dư luận trong thời gian qua liên quan đến Ninh Dương Story - hiện tại chúng mình đã tham khảo ý kiến luật sư và phối hợp cùng cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng, cũng như đảm bảo mọi thông tin được minh bạch.

Trên hết, chúng mình khẳng định mình luôn là những công dân Việt Nam thượng tôn pháp luật, yêu nước và trân trọng những giá trị tốt đẹp của xã hội.

Cảm ơn các bạn, những người đã luôn theo dõi và ủng hộ Ninh Dương Story. Ninh và Dương sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân, theo đuổi nhiều kế hoạch và hoạt động cộng đồng khác trong thời gian tới - và chúng ta chắc chắn sẽ sớm gặp lại nhau trong một ngày thật trọn vẹn, chỉ có niềm vui và nụ cười.

Một lần nữa, cảm ơn các bạn vì đã tin tưởng và yêu thương.

Ninh và Dương.

Ninh Anh Bùi (sinh năm 1994) và Nguyễn Tùng Dương (sinh năm 1997) được biết đến qua những video đời thường, hài hước, chia sẻ về cuộc sống lên MXH. Sự chân thực, gần gũi của cặp đôi được fan đánh giá cao và gọi vui là “chú Ninh - anh Âm”.

Cặp đôi cũng gây ấn tượng với chuyện tình cảm kéo dài hơn 11 năm, từ thời học cấp 3 đến nay với những thử thách nhưng vẫn kiên trì bên nhau.

Những ngày qua, thông tin Ninh Dương Story mở bán vé fan meeting có giá từ 595.000 - 2.800.000 đồng, hạng cao nhất có nhiều ưu đãi như chụp hình 1:1, photobook, áo thun, bình giữ nhiệt,... đã nhận về ý kiến trái chiều.

Poster thông báo chính thức của fan meeting

Giá vé được công bố công khai

Các ý kiến tranh cãi nhận định cặp đôi chỉ là influencer/KOL chứ chưa phải nghệ sĩ, khó có thể đem đến các tiết mục biểu diễn chuyên nghiệp nhưng giá vé ngang ngửa nhiều concert hiện nay. Cũng chính vì vậy mà nhiều người đặt câu hỏi về nội dung fan meeting, không rõ sẽ bao gồm những gì.

Một số người lại xem hoạt động như bán vé fan meeting, bán sản phẩm phụ kiện đi kèm là đang thương mại hóa chuyện tình cảm. Nhưng cũng có quan điểm bảo vệ họ, cho rằng nếu người hâm mộ chấp nhận giá và được thỏa mãn thì việc này không sai.

Chiều 18/9, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã phản hồi tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn rằng có chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật cho chương trình "Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi". Tuy nhiên cơ quan chức năng cũng đang thẩm định nội dung, phương án an ninh, kịch bản giao lưu để đảm bảo phù hợp quy định.