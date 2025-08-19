Nóng nhất Cbiz: "Dương Quá" Trần Hiểu cưới nhân tình chỉ sau 6 tháng ly hôn sốc "Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy?

Sáng 19/8, tờ Sohu cho biết các blogger giải trí hàng đầu gây xôn xao khi cho biết 1 diễn viên hạng A và hạng B sắp kết hôn. Cả hai đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới, thời điểm diễn ra có thể từ tháng 10/2025 đến cuối năm. Đáng chú ý, blogger cho biết thông tin về hôn lễ của cặp sao này nếu công bố sẽ gây chấn động Cbiz. Danh tính của 2 ngôi sao được tiết lộ đều nằm trong nhóm nghệ sĩ được khán giả nhớ mặt gọi tên. Họ hẹn hò đã được 1 thời gian nhưng chưa từng dám công khai. 1 trong 2 người đã từng kết hôn rồi ly hôn. Mối quan hệ của họ đối với khán giả là "khó hiểu", thậm chí không phù hợp.

Tiết lộ của blogger về đám cưới của 1 cặp sao hạng A và hạng B dự kiến tổ chức trong cuối năm nay gây dậy sóng MXH. Dựa trên dữ kiện danh tính về 2 nhân vật chính, cư dân mạng xứ tỷ dân cho rằng Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng chính là người được blogger đề cập. Sau khi Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy công bố ly hôn vào ngày 18/2, cư dân mạng đã tiến hành "mổ xẻ", soi triệt đời tư của họ để nhằm tìm ra nguyên nhân ly hôn. Ngay lập tức, netizen đã phát hiện ra bất thường trong mối quan hệ của Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng. Cả 2 được cho là đã nảy sinh tình cảm, lén lút vụng trộm với nhau từ năm 2023 sau nhiều lần đóng chung phim.

Dư luận Trung Quốc đang xôn xao nghi vấn Trần Hiểu sắp cưới Mao Hiểu Đồng. Cặp sao bị nghi ngoại tình khi Trần Hiểu vẫn còn trong thời gian hôn nhân với Trần Nghiên Hy

Từ tháng 2, Mao Hiểu Đồng đã vướng tin là nhân tình của Trần Hiểu

Mao Hiểu Đồng và Trần Hiểu được tiết lộ là bạn học chung trường đại học. Trong 9 năm, họ đã hợp tác với nhau 4 lần qua các phim như Vân Tương Truyện 1 và 2, Thần Điêu Đại Hiệp 2014, Vân Trung Ca.

Theo tờ Sina, Trần Hiểu từng từ chối đi quảng bá phim Mộng Hoa Lục với Lưu Diệc Phi, để đi tuyên truyền dự án của anh với Mao Hiểu Đồng. Khi ở bên người đẹp 8X, anh tỏ ra rất vui vẻ. Thậm chí khi có người khen Mao Hiểu Đồng xinh đẹp, Trần Hiểu cười rất vui như đang khen người thuộc về mình. Thái độ của nam diễn viên hoàn toàn trước ngược khi ở cạnh bà xã. Vài năm trở lại đây, Trần Hiểu luôn bày vẻ mặt vô cảm, lạnh nhạt khi xuất hiện cùng Trần Nghiên Hy.

Bên Mao Hiểu Đồng, Trần Hiểu thể hiện trạng thái vui vẻ hơn cả khi ở bên vợ Trần Nghiên Hy

Trần Hiểu - Mao Hiểu Đồng ngồi sát rạt khi đi tuyên truyền phim. Cả 2 không giữ khoảng cách khi ấy dù tài tử Mộng Hoa Lục đã có gia đình

Không chỉ vậy, Trần Hiểu còn được cho là đã yêu lại bồ cũ của người anh em thân thiết Trần Tường. Đáng chú ý, Trần Tường chính là 1 trong những phù rể ở đám cưới của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy vào năm 2016. Điểm trùng hợp nữa là Trần Tường - Mao Hiểu Đồng cũng nên duyên với nhau từ bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp 2014 như Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu. Trong Thần Điêu Đại Hiệp, Trần Tường thủ vai Lục Triển Nguyên, còn Mao Hiểu Đồng diễn Quách Phù.

Mao Hiểu Đồng là tình cũ của nam diễn viên Trần Tường - anh em thân thiết của Trần Hiểu. Trần Tường từng làm phù rể cho Trần Hiểu trong đám cưới với Trần Nghiên Hy

Thời điểm nghi vấn ngoại tình nổ ra, Trần Hiểu - Mao Hiểu Đồng giữ im lặng. Hiện, truyền thông Trung Quốc cũng đã liên hệ để xác minh tin 2 diễn viên này sắp cưới nhau, nhưng chưa nhận được phản hồi của phía Trần Hiểu - Mao Hiểu Đồng.

Nguồn: Sina, Sohu, Weibo