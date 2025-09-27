NÓNG: Người đàn ông ở Phú Thọ tấn công khiến vợ và 2 người đàn ông khác tử vong

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 26/9, tại đoạn đường khu Công nghiệp Phú Hà, phường Phong Châu, do mâu thuẫn tình ái, Vũ Phương Nhung (SN 1987, xã Liên Minh) dùng dao nhọn đâm anh Nguyễn Văn N. (SN 1988, xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và chị Cao Thị Y. (SN 1995, xã Liên Minh, vợ của Nhung) khiến anh N. và chị Y. tử vong tại hiện trường.

Sau khi gây án, Nhung tiếp tục lái xe máy đi xuống chỗ ở của anh Nguyễn Tiến Đ. (SN 1985, xã Thanh Ba, tạm trú phường Vân Phú) và đâm anh Đ. Nạn nhân sau đó tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Ngay sau khi nhận được tin báo, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình, khẩn trương chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ và các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh, rà soát đối tượng.

Trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã làm rõ đối tượng gây ra vụ trọng án nêu trên.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp lấy lời khai của nghi phạm ((Ảnh: Công an Phú Thọ).

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xử lý theo quy định của pháp luật.