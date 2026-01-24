Nông nghiệp Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long nộp hồ sơ niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo đã nhận hồ sơ niêm yết của CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã HPA) vào ngày 22/1. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 285 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 2.850 tỷ đồng. Đơn vị tư vấn là CTCP Chứng khoán Vietcap.

Trước đó, ngày 7/1/2026, Nông nghiệp Hòa Phát đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phát hành thành công 30 triệu cổ phiếu và thu về 1.257 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty tăng từ 2.550 tỷ đồng lên 2.850 tỷ đồng. Đợt phát hành được thực hiện với giá 41.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức định giá 10.700 tỷ đồng trước IPO (pre-money).

Tại mức giá IPO 41.900 đồng, Nông nghiệp Hòa Phát dự kiến mang lại tỷ suất cổ tức khoảng 9,2% trong 12 tháng tới, bao gồm cổ tức còn lại của năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026. Giai đoạn 2026-2030, công ty dự kiến duy trì mức cổ tức tối thiểu 3.000 đồng/cổ phiếu/năm, tương ứng suất cổ tức khoảng 7,2%/năm.

Nông nghiệp Hòa Phát được thành lập năm 2016, là thành viên thuộc Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi lợn, bò và gia cầm. Ngay trước thềm niêm yết, Hòa Phát đã bán ra hơn 1,3 triệu cổ phiếu HPA để giảm tỷ lệ sở hữu từ 85% xuống còn 84,54%.

Sản phẩm chủ lực của Nông nghiệp Hòa Phát gồm thức ăn chăn nuôi nhãn hiệu HP Feed, BigBoss; lợn giống và lợn thương phẩm; bò thịt Úc; và trứng gà sạch. Công ty hiện đang sở hữu hệ thống 07 trang trại nuôi lợn với tổng diện tích 387,9ha; 03 trang trại nuôi bò Úc với tổng diện tích 625ha; 02 trang trại nuôi gà và sản xuất trứng tổng diện tích 50ha.

Sau 5 năm thành lập, doanh thu của Nông nghiệp Hòa Phát có lần đầu vượt 10.000 tỷ vào năm 2020 và là mức cao nhất kể từ khi hoạt động đến nay. Lợi nhuận sau thuế cũng lập kỷ lục vào năm đó với 1.676 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của công ty đã đi lùi 3 năm sau đó trước khi hồi phục mạnh mẽ trong năm 2024.

Năm 2024, Nông nghiệp Hoà Phát ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.084 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.031 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,2% và 470% so với cùng kỳ 2023. 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của công ty đạt 6.259 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 1.297 tỷ đồng, tương ứng tăng 28% và 88% so với cùng kỳ 2024.

Năm 2025, Nông nghiệp Hoà Phát đặt mục tiêu doanh thu đạt 8.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và 16% so với thực hiện năm ngoái. Dù vậy, những con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức kỷ lục từng đạt được vào năm 2020.

Sau 10 năm hoạt động, Nông nghiệp Hòa Phát hiện đã làm chủ chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất thức ăn đến trang trại. Theo dữ liệu công ty tổng hợp, họ giữ vị trí Top đầu thị phần bò Úc, Top 1 thị phần trứng gà phía Bắc (sản lượng gần 1 triệu quả/ngày), Top 13 về thức ăn chăn nuôi và nằm trong nhóm dẫn đầu về chăn nuôi heo (công suất 750.000 con/năm).

Đến năm 2030, Nông nghiệp Hòa Phát đặt mục tiêu nâng công suất thức ăn chăn nuôi lên 1 triệu tấn/năm, chăn nuôi heo 900.000 con thương phẩm/năm, nâng quy mô chăn nuôi bò lên 73.000 con/năm và duy trì sản lượng trứng gà 336 triệu quả/năm. Doanh thu dự kiến vượt 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.750 tỷ đồng với ROE duy trì trên 25%.