Nóng: Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính Mỹ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Với tư cách là những đối tác tin cậy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thống nhất tiếp tục tham vấn chặt chẽ trong khuôn khổ Đối thoại Chính sách Tài chính Vĩ mô Việt Nam – Hoa Kỳ. Hai bên cũng tái khẳng định cam kết của mình theo Điều lệ của IMF về việc tránh thao túng tỷ giá hoặc hệ thống tiền tệ quốc tế nhằm ngăn cản việc điều chỉnh cán cân thanh toán hiệu quả hoặc để giành lợi thế cạnh tranh không công bằng.

Hai bên cũng đồng ý rằng:

- Các biện pháp vĩ mô hay kiểm soát dòng vốn không nhằm vào tỷ giá để phục vụ mục đích cạnh tranh;

- Các công cụ đầu tư khác của chính phủ, chẳng hạn như quỹ hưu trí, đầu tư ra nước ngoài nhằm tìm kiếm lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro và đa dạng hóa, không nhằm vào tỷ giá để phục vụ mục đích cạnh tranh;

- Can thiệp vào thị trường ngoại hối được xem là công cụ phù hợp để đối phó với cả áp lực tăng giá và giảm giá, nhằm giải quyết sự biến động tỷ giá và duy trì ổn định vĩ mô trong quá trình phát triển thị trường tài chính của các quốc gia;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thống nhất về tầm quan trọng của các chính sách và thực tiễn tỷ giá minh bạch. Trong bối cảnh này, NHNN Việt Nam cam kết:

- Công bố số liệu mua ngoại tệ ròng dương (bao gồm giao dịch giao ngay và kỳ hạn) hàng năm, độ trễ 03 tháng, bắt đầu từ năm 2027;

- Công bố số liệu về dự trữ ngoại hối và vị thế kỳ hạn phù hợp với Biểu mẫu Dữ liệu Dự trữ Quốc tế và thanh khoản ngoại tệ của IMF, bắt đầu từ năm 2027.