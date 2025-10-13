HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nóng: Ngân 98 bị bắt

Minh Tuệ |

Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh "Ngân 98”, sinh năm 1998, quê Bình Định).

Nóng: Ngân 98 bị bắt- Ảnh 1.

Ngân 98 bị bắt

Ngân 98 là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop, bị bắt về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Ngân 98 từng đoạt Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Thế giới 2019. Ngân 98 chủ yếu được công chúng biết đến không phải qua các hoạt động nghệ thuật chuyên sâu, mà qua phong cách cá nhân gây nhiều tranh cãi.

Nóng: Ngân 98 bị bắt- Ảnh 2.

Công an TPHCM bắt giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Bắt nhân viên Phạm An Định
Công an TPHCM

hàng giả

Ngân 98

băt tạm giam

Ngân 98 bị bắt

