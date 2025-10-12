HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Duy Anh |

Định khai rằng, vừa lãnh lương công ty nhưng do ăn chơi với bạn bè, hết tiền, về nhà sợ bị vợ la mắng nên nảy sinh ý định đi cướp giật.

Ngày 12/10, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ Phạm An Định (SN 1995, trú thôn Tuy Dương, xã Ô Loan) - thủ phạm gây ra vụ cướp giật điện thoại di động của người phụ nữ bán cà phê.

Bắt nhân viên Phạm An Định- Ảnh 1.

Phạm An Định bị bắt cùng tang vật (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, vào sáng 11/10, Phạm An Định điều khiển xe máy từ xã Ô Loan đến khu vực phường Tuy Hòa tìm "con mồi" để cướp giật. 

Khi rẽ vào tuyến tránh Quốc lộ 1A, qua khu vực cây xăng Chóp Chài, phường Bình Kiến, phát hiện một phụ nữ đang bán cà phê bên góc cây xăng, thời điểm vắng người qua lại, Định tháo khẩu trang che kín biển số xe, sau đó ghé vào lân la làm quen.

Đối tượng đặt mua 2 ly cà phê rồi hỏi mượn điện thoại của nữ chủ quán để gọi cho bạn. Lợi dụng nữ chủ quán đang pha chế, Định đã lấy chiếc điện thoại Iphone 12 trị giá 15 triệu đồng mà nạn nhân vừa cho mượn rồi tăng ga tẩu thoát.

Sau đó, Định mang chiếc điện thoại vừa cướp giật được đến một cửa hàng điện thoại ở xã Tuy An Bắc bán được 1,2 triệu đồng rồi trả nợ và tiêu xài.

Qua xác minh, Phạm An Định hiện là nhân viên của một doanh nghiệp lớn, chuyên về vận tải hành khách. Về động cơ gây án, Định khai nhận, vừa lãnh lương công ty nhưng do ăn chơi với bạn bè, hết tiền, về nhà sợ bị vợ la mắng nên "túng quá làm liều".

