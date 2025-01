NÓNG: Nga tuyên bố kiểm soát Kurakhovo, bắt giữ hàng chục lính Ukraine - "Pháo đài" của Kiev sụp đổ

Trang tin Topwar (Nga) ngày 1/1 đưa tin, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Kurakhovo - khu định cư lớn nhất ở phía tây nam Donbass vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Kurakhovo đồng thời là "pháo đài" có tầm quan trọng chiến lược trong việc cung ứng và tiếp tế cho các đơn vị đồn trú của Ukraine trong khu vực. Khu khai thác than tại đây cũng là nơi duy nhất do Ukraine kiểm soát vẫn còn sản xuất than cốc, đóng vai trò then chốt về mặt kinh tế với Kiev.

Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn Kurakhovo. Ảnh: EA Daily

Theo Topwar, các đơn vị tác chiến của Nga đã đánh bật lực lượng Ukraine trong khu công nghiệp ở phía tây và tây bắc thành phố này, bắt giữ hàng chục quân nhân.

Cụm quân lớn nhất của Ukraine đã bị đánh bại trên địa bàn nhà máy nhiệt điện Kurakhivska (Kurakhivska TPP)- thành trì cuối cùng của quân đội Ukraine tại đây, sau khi mất quyền kiểm soát khu dân cư trong thành phố. Quốc kỳ Nga đã được các binh sĩ của Lữ đoàn súng trường cơ giới cận vệ số 5 kéo lên trên nóc nhà máy.

"Lữ đoàn 5 đã kết thúc năm 2024 với một chiến thắng vang dội: Giành quyền kiểm soát 3 nhà máy tại cứ điểm cuối cùng của lực lượng phòng thủ Ukraine - trong khu công nghiệp Kurakhovo. Các binh sĩ Nga đã kéo cờ tại một trong những tòa nhà của nhà máy" - Tờ EA Daily (Nga) cho biết thêm.

Cờ Nga được kéo lên tại nhà máy nhiệt điện Kurakhivska. Ảnh: Topwar

Hiện tại các cuộc dọn dẹp tàn quân đang được tiến hành. Topwar cho biết, việc Nga giành quyền kiểm soát Kurakhovo sẽ tạo điều kiện cho chiến dịch bao vây Pokrovsk - trung tâm hậu cần chiến lược của Ukraine.

Bên cạnh đó, thành tích này sẽ cho phép quân đội Nga tiến xa hơn về phía tây, đến Bogatyr và Velikaya Novoselka (đều thuộc tỉnh Donetsk).

Theo New York Times (Mỹ), việc Ukraine để mất Kurakhovo còn mở ra viễn cảnh Nga tiến quân qua miền nam Donbass tới khu vực Dnipro - nơi hiện là trung tâm công nghiệp quan trọng của quốc gia này.

Trước đó, theo hãng tin CNN (Mỹ), dưới sự tấn công của pháo binh, các hệ thống rocket phóng loạt, bom đường không và máy bay không người lái, Kurakhovo đã trở thành "Bakhmut thứ hai". Đầu tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đánh giá tình hình Kurakhovo và Pokrovsk là "thách thức nhất".

Tờ New Voice of Ukraine ngày 15/11 dẫn lời chuyên gia quân sự nước này Vitaliy Kononuchenko cho biết, Kurakhovo "đã bị lực lượng Nga bao vây một nửa", chỉ còn lại một tuyến đường hậu cần duy nhất, nhưng ở đó, cây cầu nối đã bị phá hủy. Hiện tại, lực lượng Nga đang dồn lực tấn công từ cả phía bắc và phía nam.

Theo ông Kononuchenko, điều quan trọng nhất lúc này là quân đội Ukraine "cần rút khỏi (Kurakhovo) đúng lúc để không lặp lại số phận của Avdiivka".

"Nói một cách nhẹ nhàng thì chúng ta đang ở trong tình huống mà chúng ta đang cố nắm giữ một thứ rất khó lòng nắm giữ được. Lực lượng Nga đang tiến đến bao vây toàn thành phố" - Ông Kononuchenko nói.

Cùng thời điểm đó, nghị sĩ Ukraine Oleksandr Dubinsky tiết lộ, văn phòng Tổng thống Zelensky đang tiến hành các bước chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là Kurakhovo thất thủ.