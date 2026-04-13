Nóng: Một hãng hàng không cho toàn bộ tổ tiếp viên nghỉ không lương 2 tháng vì quá khó khăn

Trong bối cảnh ngành hàng không đang đặt trong tình trạng báo động đỏ do giá dầu leo thang từ cuộc chiến Mỹ - Iran, T'way Air - hãng hàng không giá rẻ (LCC) lớn thứ ba Hàn Quốc - đã quyết định cho tiếp viên hàng không nghỉ việc không lương. Dù trước đó hãng đã mở rộng quy mô đầy tham vọng bằng cách thêm các đường bay dài đến Châu Âu và nhiều nơi khác, nhưng khó khăn quản trị dường như đang trầm trọng hơn do chi phí nhiên liệu tăng vọt và lượng hành khách sụt giảm.

Theo ghi nhận từ ngành LCC vào ngày 13/4, T'way Air gần đây thông báo đang tiếp nhận đơn đăng ký nghỉ việc không lương từ toàn bộ tổ tiếp viên. Đây là lần đầu tiên sau một năm T'way Air áp dụng biện pháp này kể từ tháng 8/2024 - thời điểm việc chậm bàn giao máy bay gây ra tình trạng dư thừa nhân sự cục bộ.

Chế độ nghỉ không lương của T'way Air sẽ áp dụng cho các phi hành đoàn có lịch làm việc trong tháng 5 và tháng 6. Tùy thuộc vào diễn biến giá dầu và biến động lượng khách, thời gian nghỉ có thể sẽ được gia hạn. Với việc mùa cao điểm bắt đầu vào tháng 7 cùng khả năng chiến tranh Mỹ-Iran có thể kết thúc giúp ổn định giá dầu quốc tế, một số chuyên gia nhận định giới hạn hai tháng ban đầu chỉ là bước đi thăm dò tình hình.

T'way Air được đánh giá là đang đối mặt với những điều kiện khắc nghiệt nhất trong phân khúc LCC. Từ năm 2024, hãng đã tăng cường đầu tư vào các đường bay dài, bao gồm cả việc mở đường bay sang Châu Âu và điều này vô tình làm gia tăng gánh nặng tài chính.

Thêm vào đó, cuộc chiến Mỹ-Iran năm nay đã khiến đồng Won mất giá mạnh so với đồng USD và đẩy giá dầu tăng phi mã, tạo ra gánh nặng kép: vừa chịu áp lực chi phí vận hành, vừa bị sụt giảm lượng khách.

Khi giá nhập khẩu nhiên liệu bay tăng vọt, các hãng hàng không nội địa đã tăng mạnh phụ phí nhiên liệu áp vào giá vé từ tháng này. Đối với các LCC khác, phần lớn đường bay là chặng ngắn và giá rẻ (nội địa, Nhật Bản, Trung Quốc và Đông Nam Á), nên việc tăng phụ phí ít ảnh hưởng đến lượng khách. Tuy nhiên, với T'way Air, tỷ trọng các đường bay Châu Âu lớn đồng nghĩa với việc hãng sẽ chịu đòn giáng nặng nề hơn nếu giá dầu tiếp tục leo thang.

Tỷ lệ nợ của T'way Air đã tăng mạnh kể từ khi bắt đầu triển khai các đường bay Châu Âu vào năm 2024, chạm mức 3.483% vào cuối năm ngoái - mức cao nhất trong số các LCC. Trong cùng kỳ, tỷ lệ nợ của Jeju Air là 754%, Jin Air là 423% và Air Busan là 801%, tất cả đều thấp hơn rất nhiều so với T'way Air.

Hãng đã ghi nhận thua lỗ liên tiếp từ quý II/2024. Tính đến quý II năm ngoái, vốn chủ sở hữu đã chuyển sang số âm, dẫn đến tình trạng mất vốn hoàn toàn. Công ty sau đó đã bơm vốn thông qua một loạt đợt tăng vốn điều lệ, nhưng các khoản lỗ kéo dài khiến nỗi lo ngại về cấu trúc tài chính ngày càng gia tăng.

Một quan chức trong ngành hàng không cho biết: “Nếu cuộc chiến Mỹ - Iran không kết thúc trước khi mùa cao điểm hè bắt đầu, những khó khăn trong quản trị của T'way Air sẽ càng trở nên tồi tệ hơn trong nửa đầu năm nay”.

Theo: Chosun