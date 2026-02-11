Theo các đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, chiếc máy bay nằm chênh vênh dưới nước không xa sân bay. Hành khách được nhìn thấy lần lượt thoát ra ngoài và lội qua làn nước nông để lên bờ. Một bên cánh máy bay bị gãy rời hoàn toàn khỏi thân, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn.

Chuyến bay dự kiến khởi hành từ Mogadishu đến Guriel, thành phố lớn thứ hai của Somalia. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi rời đường băng, máy bay gặp sự cố kỹ thuật và không thể đạt được độ cao cần thiết.

Những nhân chứng đang đi dạo tại bãi biển Jasiira gần đó cho biết họ nhìn thấy chiếc máy bay bay rất thấp, gần như sượt mặt nước trước khi chạm xuống biển và trượt dài vào khu vực ven bờ. Nhiều người hiếu kỳ đã tụ tập dọc bãi biển, chứng kiến cảnh hỗn loạn xảy ra ngay trước mắt.





Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường chỉ sau vài phút, nhanh chóng hỗ trợ sơ tán toàn bộ hành khách và phi hành đoàn. Đại diện sân bay cho biết ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn nguy cơ cháy nổ sau va chạm, đặc biệt do máy bay rơi xuống khu vực gần nước.

“Chúng tôi rất nhẹ nhõm khi xác nhận tất cả những người trên máy bay đều được sơ tán an toàn”, một quan chức sân bay Aden Adde cho biết.

Chiếc máy bay sau vụ tai nạn ở Mogadishu (Hình ảnh: X)

Cơ quan Hàng không Dân dụng Somalia (SCAA) xác nhận vụ tai nạn xảy ra tại khu vực ven biển, ngay bên ngoài vành đai phía tây của sân bay. Theo SCAA, toàn bộ 55 hành khách cùng phi hành đoàn đều sống sót, không ghi nhận trường hợp tử vong.

SCAA cũng cho biết máy bay đã cố gắng quay đầu trở lại Mogadishu nhưng bị lệch khỏi đường băng trong quá trình hạ cánh khẩn cấp. Một cuộc điều tra chính thức đã được mở để xác định nguyên nhân cụ thể của vụ việc.

Sân bay quốc tế Aden Adde đã phải tạm thời đóng cửa trong thời gian ngắn để lực lượng khẩn cấp tiếp cận hiện trường, trước khi nhanh chóng nối lại hoạt động bình thường.

Nguồn: The Sun