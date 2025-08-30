NÓNG: Lần đầu tiên có giải thưởng 1 triệu USD cho lĩnh vực AI tại Việt Nam, tham vọng cực lớn

Ngày 29 tháng 8 năm 2025 – Tập đoàn FPT công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize, với tổng giá trị 1 triệu USD. Đây là giải thưởng có giá trị lớn nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực AI, tôn vinh những sản phẩm, giải pháp ứng dụng AI do người Việt phát triển, làm chủ, đồng thời khẳng định khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ về công nghệ.

Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize dự kiến được trao trong 3 năm liên tiếp, bắt đầu từ năm 2026. Những sản phẩm, giải pháp được trao giải là những sản phẩm AI tạo đột phá cho kinh tế – xã hội, tác động tích cực và bền vững cho cộng đồng.

Giải thưởng do Liên Minh AI Âu Lạc bảo trợ, với sự tham dự của hội đồng chuyên môn gồm các nhà lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ trong nước, quốc tế.

Bên cạnh giá trị tiền thưởng 1 triệu USD, cá nhân, tổ chức đạt giải còn được FPT và Liên minh AI Âu Lạc cố vấn, hỗ trợ kết nối mở rộng tầm ảnh hưởng trong nước và quốc tế.

FPT công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize trị giá 1 triệu USD dành cho cá nhân, tổ chức có đóng góp xuất sắc cho thành tựu AI của đất nước. Ảnh minh họa

FPT công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize vào đúng dịp Quốc khánh 2/9 – kỷ niệm 80 năm ngày lập nước, mang ý nghĩa thiêng liêng, gợi nhắc về khát vọng độc lập, tự cường của dân tộc. Nếu như 80 năm trước, Việt Nam giành lại chủ quyền quốc gia, thì ngày nay, với trí tuệ nhân tạo, FPT mong muốn góp phần giúp Việt Nam kiến tạo chủ quyền công nghệ – một trụ cột mới trong kỷ nguyên số.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng Âu Lạc Grand Prize là động lực thúc đẩy mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội cùng phát triển, ứng dụng AI mạnh mẽ. Giải thưởng ghi nhận những thành tựu tiên phong trong AI, cũng là lời hiệu triệu, khích lệ cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và thế hệ trẻ Việt Nam cùng chung tay kiến tạo trí tuệ nhân tạo vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì chủ quyền công nghệ Việt. Hy vọng rằng, giải thưởng sẽ trở thành biểu tượng của tinh thần sáng tạo và cống hiến, đưa AI Việt Nam vươn tầm thế giới.”

FPT tiên phong nghiên cứu phát triển AI tại Việt Nam từ hơn 1 thập kỷ trước và xác định AI là một trong 5 công nghệ trụ cột trong chiến lược phát triển dài hạn: AI - BÁN (bán dẫn) - XE (công nghệ phần mềm ô tô) - SỐ (chuyển đổi số) - XANH (chuyển đổi xanh). Đến nay, FPT sở hữu đội ngũ hơn 1.000 kỹ sư, chuyên gia AI, phát triển 2 nhà máy Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam và Nhật Bản cùng NVIDIA. Các sản phẩm và giải pháp AI của FPT đã được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực như giáo dục, y tế, giáo dục, ngân hàng, thương mại và quản lý đô thị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của các tổ chức, doanh nghiệp, với hàng trăm triệu lượt sử dụng mỗi tháng.

Ở lĩnh vực đào tạo, FPT có mạng lưới hợp tác nghiên cứu với trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước như Mila, LandingAI…; đưa AI vào giảng dạy từ lớp 1 và đưa AI/robot vào giáo dục phổ thông. Đến nay, tập đoàn đã đào tạo 1.700 sinh viên chuyên ngành AI và đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo kỹ năng AI cho 500.000 người.

Tháng 6/2025, Tập đoàn FPT khởi xướng thành lập Liên minh AI Âu Lạc. Liên minh quy tụ hơn 20 tập đoàn công nghệ hàng đầu, viện nghiên cứu, trường đại học tham gia. Liên minh trở thành biểu tượng cho khát vọng Việt Nam làm chủ công nghệ, chinh phục trí tuệ nhân tạo và xây dựng quốc gia hùng cường.



