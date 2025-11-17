Nóng: Khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam Lê Trung Khoa và Đỗ Văn Ngà

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an tối 17/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Khoa (sinh năm 1971 tại Thanh Hóa; Quốc tịch: Việt Nam) và Đỗ Văn Ngà (sinh năm 1977 tại Gia Lai; Quốc tịch Việt Nam) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tam giam đối với Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà nêu trên.

Bị can Lê Trung Khoa (trái) và Đỗ Văn Ngà - Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, ngày 8/11/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật”.