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NÓNG: Ít nhất 27 người thiệt mạng, 22 người nguy kịch trong quán bar bốc cháy lúc nửa đêm tại Bangkok

Phạm Trang
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Đám cháy bùng phát dữ dội tại một quán bar nổi tiếng ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) rạng sáng 13/7 đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng, 63 người bị thương, trong đó có 22 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.

Ít nhất 27 người đã thiệt mạng và 22 người khác đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại một quán bar nổi tiếng ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) rạng sáng 13/7. Đây được xem là một trong những vụ cháy gây thương vong nghiêm trọng nhất tại điểm đến du lịch nổi tiếng này trong nhiều năm qua.

Theo giới chức Thái Lan, vụ cháy xảy ra tại quán Rong Beer Na Lat Phrao. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã có mặt tại hiện trường ngay trong đêm để chỉ đạo công tác cứu hộ và nắm tình hình.

Ảnh: Reuters

Cảnh quán bar bị cháy ở Lat Phrao Bangkok

Phát biểu với báo giới, ông Anutin cho biết theo lời kể của các nhân chứng sống sót, ngọn lửa bùng phát khiến khói nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian quán bar. Nhiều người hoảng loạn chạy về phía sau quán, khu vực gần nhà vệ sinh, để tìm lối thoát.

"Chúng tôi đã tìm thấy 27 thi thể. Những người bị thương khác đang được đưa đến bệnh viện điều trị", Thủ tướng Thái Lan cho biết.

Ông Suriyachai Rawiwan, quan chức thuộc Cơ quan Quản lý đô thị Bangkok, cho biết tổng cộng có 63 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện sau vụ việc.

Trong số này, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt xác nhận có 22 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo lực lượng cứu hộ, khi các đội cứu nạn có mặt tại hiện trường, ngọn lửa đã thiêu rụi phần lớn khu vực bên trong quán. Các nhân chứng cho biết đám cháy dường như bắt nguồn từ khu vực sân khấu phía trước quán.

Ảnh: Reuters

"Hiện chúng tôi phải chờ kết quả điều tra của cảnh sát để xác định chính xác nguyên nhân vụ cháy", ông Suriyachai nói.

Đoạn video ghi lại từ camera gắn trên người một nhân viên cứu hộ do Reuters thu được cho thấy các lính cứu hỏa mang bình dưỡng khí và sử dụng đèn pin để di chuyển qua phần còn lại của quán bar trong bóng tối nhằm tìm kiếm những người sống sót.

Nhiều nạn nhân được nhìn thấy nằm bất động trên sàn nhà, đặc biệt ở khu vực gần nhà vệ sinh, trong khi lực lượng cứu hộ liên tục đưa cáng vào để vận chuyển người bị nạn.

Hình ảnh cũng cho thấy khu vực chính của quán bar bị lửa thiêu hủy nặng nề, song nhiều bàn ghế và quầy bar vẫn còn có thể nhận ra.

Theo Thống đốc Chadchart, quán bar có đầy đủ giấy phép hoạt động cũng như các lối thoát hiểm theo quy định. Tuy nhiên, ngọn lửa lan quá nhanh, trong khi khói dày đặc bao phủ toàn bộ không gian, khiến nhiều khách không kịp tìm đường thoát thân.

Đến rạng sáng, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để chuyển các thi thể ra ngoài, đồng thời các chuyên gia pháp y tiến hành thu thập chứng cứ và xác minh danh tính các nạn nhân.

Một thành viên ban nhạc biểu diễn tại quán, với phần đầu được băng bó sau khi thoát nạn, kể rằng khói bất ngờ tràn ngập căn phòng ngay sau khi hệ thống đèn chớp tắt trong giây lát. Tiếp đó là một tiếng nổ lớn rồi lửa bùng phát dữ dội.

"Sau vụ nổ, tôi không còn nhìn thấy mọi người chạy nữa. Hầu hết đều đã ngã xuống sàn và kêu cứu", người này kể nhưng từ chối tiết lộ danh tính.

"Tôi chạy từ khu vực sân khấu đến cửa, chỉ khoảng 5 mét thôi. Mọi thứ tối om, khói dày đặc và gần như không còn oxy để thở."

Nguồn: The Guardian

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