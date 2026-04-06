Nóng: Hôm nay Công an Hà Nội họp báo công bố thông tin vụ án xảy ra tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều vụ khác

Nhằm tổng kết tình hình an ninh trật tự (ANTT) trong 3 tháng đầu năm, VTV News cho biết Công an TP. Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị thông tin báo chí vào chiều ngày 6/4. Tại đây, những tình tiết mới nhất về các vụ án lớn được dư luận quan tâm thời gian qua sẽ chính thức được công bố, gồm:

Vụ án vi phạm quy định về kế toàn xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (công ty Bảo Tín Minh Châu), phường Hai Bà Trưng, Hà Nội;

Và các vụ án ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị địa phương; vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; giả mạo trong công tác xảy ra tại Thành phố Hà Nội và các địa phương;....

Trước đó, lúc 16h ngày 25/3 tại Hà Nội, lực lượng chức năng xuất hiện tại 2 cửa hàng kinh doanh vàng thuộc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu nằm trên phố Trần Nhân Tông và đường Cầu Giấy (Hà Nội), thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Một số hình ảnh ngày 25/3 được ghi lại:

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra bên trong các cửa hàng. Một số thùng CPU máy tính cùng tài liệu liên quan đã bị niêm phong để phục vụ công tác xác minh. Cùng thời điểm, các cơ sở nói trên đồng loạt đóng cửa, tạm dừng hoạt động kinh doanh. Phía bên ngoài, nhân viên không tiếp khách, cửa hàng trong tình trạng “cửa đóng then cài”.

CLIP: Cảnh sát lần lượt bê nhiều thùng tài liệu ra khỏi cửa hàng Bảo Tín Minh Châu ngày 25/3

Năm 2025, Ngân hàng Nhà nước từng ra quyết định xử phạt hành chính đối với một số doanh nghiệp kinh doanh vàng với mức phạt dao động từ 380 triệu đồng đến hơn 2,6 tỷ đồng. Các đơn vị này bị xác định vi phạm quy định về kinh doanh vàng, chế độ thông tin báo cáo mua bán vàng miếng và các quy định về phòng, chống rửa tiền.

Đáng chú ý, Công ty Bảo Tín Minh Châu bị áp mức phạt cao nhất lên tới 2,64 tỷ đồng. Đây là hệ quả của hàng loạt sai phạm có hệ thống trong quá trình vận hành và quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.

Theo kết luận thanh tra, Bảo Tín Minh Châu đã vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể bao gồm:

Quản lý kinh doanh: Không chấp hành đúng chế độ báo cáo kinh doanh mua, bán vàng miếng theo quy định của cơ quan quản lý.

Giá niêm yết: Thực hiện giao dịch bán vàng với mức giá thực tế cao hơn giá niêm yết công khai.

Tài chính - Kế toán: Vi phạm các quy định về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán và nghĩa vụ thuế trong hoạt động kinh doanh vàng.

Công nghệ và TMĐT: Vi phạm quy định về thương mại điện tử và sử dụng công nghệ số trong kinh doanh.

Không chỉ dừng lại ở sai phạm hành chính, Công ty Bảo Tín Minh Châu còn bị xác định có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa nhằm lôi kéo khách hàng từ các doanh nghiệp khác. Hành vi này được nhận định có liên quan đến việc cạnh tranh không lành mạnh, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, sau khi được Thống đốc NHNN phê duyệt, cơ quan thanh tra đã chính thức có văn bản chuyển toàn bộ thông tin và hồ sơ vụ việc sang Bộ Công an.

