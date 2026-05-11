HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nóng: Hoa Sen và Nam Kim bị điều tra chống bán phá giá tại Úc, biên độ sơ bộ tới 56%

Ngọc Ly
|

Ủy ban Chống bán phá giá Úc dự kiến hoàn tất quá trình điều tra và có báo cáo vào ngày 2/10/2026.

- Ảnh 1.

Thông tin mới nhất, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết ngày 30/4/2026, Ủy ban Chống bán phá giá thuộc Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia (Úc) đã thông báo mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong số đó, Tập đoàn Hoa Sen (mã: HSG) và Thép Nam Kim (mã: NKG) của Việt Nam thuộc diện bị điều tra.

Cuộc điều tra được tiến hành dựa trên đơn khiếu nại của Công ty Thép Blue Scope, Australia . Doanh nghiệp này cho rằng các nhà xuất khẩu từ Việt Nam và Hàn Quốc đã bán thép mạ kẽm vào thị trường Australia với mức giá thấp hơn giá trị thông thường, gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất thép nội địa.

Theo thông báo, thời kỳ điều tra kéo dài từ ngày 1/1/2025 đến 31/12/2025. Ủy ban Chống bán phá giá Australia dự kiến hoàn tất quá trình điều tra và có báo cáo lên Bộ trưởng Công nghiệp và Đổi mới sáng tạo cùng Bộ trưởng Khoa học Australia vào ngày 2/10/2026.

Các sản phẩm bị điều tra thuộc các mã HS gồm: 7210.49.00, 7212.30.00, 7225.92.00 và 7226.99.00. Theo báo cáo sơ bộ của cơ quan này, biên độ bán phá giá ước tính đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam lên tới 56,21%.

Trước diễn biến trên, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu liên quan chủ động hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra Australia trong suốt quá trình xử lý vụ việc.

Bất kỳ hành động thiếu hợp tác hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ nào đều có thể khiến phía Australia sử dụng các dữ liệu sẵn có theo hướng bất lợi hoặc áp mức thuế chống bán phá giá cao nhất đối với doanh nghiệp.

TIN LIÊN QUAN

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ hướng dẫn của cơ quan điều tra để chuẩn bị và nộp bản trả lời câu hỏi đúng định dạng, đúng thời hạn; đồng thời có thể chủ động đề nghị gia hạn nếu cần thiết và được chấp thuận.

Cục Phòng vệ thương mại cũng khuyến nghị các doanh nghiệp xây dựng chiến lược kháng kiện phù hợp, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần thường xuyên phối hợp và cập nhật thông tin với Cục Phòng vệ thương mại để nhận được hỗ trợ kịp thời trong quá trình xử lý vụ việc.

Tags

Việt Nam

Bộ Công Thương

tập đoàn hoa sen

Nam Kim

chống bán phá giá

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

01:13
Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

00:45
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại