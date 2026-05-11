Nóng: Hoa Sen và Nam Kim bị điều tra chống bán phá giá tại Úc, biên độ sơ bộ tới 56%

Thông tin mới nhất, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết ngày 30/4/2026, Ủy ban Chống bán phá giá thuộc Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia (Úc) đã thông báo mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong số đó, Tập đoàn Hoa Sen (mã: HSG) và Thép Nam Kim (mã: NKG) của Việt Nam thuộc diện bị điều tra.

Cuộc điều tra được tiến hành dựa trên đơn khiếu nại của Công ty Thép Blue Scope, Australia . Doanh nghiệp này cho rằng các nhà xuất khẩu từ Việt Nam và Hàn Quốc đã bán thép mạ kẽm vào thị trường Australia với mức giá thấp hơn giá trị thông thường, gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất thép nội địa.

Theo thông báo, thời kỳ điều tra kéo dài từ ngày 1/1/2025 đến 31/12/2025. Ủy ban Chống bán phá giá Australia dự kiến hoàn tất quá trình điều tra và có báo cáo lên Bộ trưởng Công nghiệp và Đổi mới sáng tạo cùng Bộ trưởng Khoa học Australia vào ngày 2/10/2026.

Các sản phẩm bị điều tra thuộc các mã HS gồm: 7210.49.00, 7212.30.00, 7225.92.00 và 7226.99.00. Theo báo cáo sơ bộ của cơ quan này, biên độ bán phá giá ước tính đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam lên tới 56,21%.

Trước diễn biến trên, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu liên quan chủ động hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra Australia trong suốt quá trình xử lý vụ việc.

Bất kỳ hành động thiếu hợp tác hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ nào đều có thể khiến phía Australia sử dụng các dữ liệu sẵn có theo hướng bất lợi hoặc áp mức thuế chống bán phá giá cao nhất đối với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ hướng dẫn của cơ quan điều tra để chuẩn bị và nộp bản trả lời câu hỏi đúng định dạng, đúng thời hạn; đồng thời có thể chủ động đề nghị gia hạn nếu cần thiết và được chấp thuận.

Cục Phòng vệ thương mại cũng khuyến nghị các doanh nghiệp xây dựng chiến lược kháng kiện phù hợp, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần thường xuyên phối hợp và cập nhật thông tin với Cục Phòng vệ thương mại để nhận được hỗ trợ kịp thời trong quá trình xử lý vụ việc.