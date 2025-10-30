Nóng: Hai nàng dâu cùng con gái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp vốn vào công ty Dưỡng lão của Vingroup

Theo đăng ký thành lập mới ngày 23/10 của Công ty cổ phần Vin New Horizon, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó tập đoàn Vingroup nắm giữ 65% vốn.

Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, sở hữu 32% vốn điều lệ và Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Hai người con dâu tỷ phú Phạm Nhật Vượng bao gồm Á Hậu Nguyễn Phương Nhi, bà Bùi Lan Anh và con gái ông Phạm Nhật Vượng, Phạm Nhật Minh Anh, mỗi người nắm giữ 1% vốn điều lệ.

Giữa tháng 10, ﻿Tập đoàn Vingroup vừa công bố ra mắt Vin New Horizon – chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Đây là trụ cột chiến lược mới trong hệ sinh thái Vingroup, dành cho người cao tuổi.

Vin New Horizon có 6 trụ cột là Sức khỏe – Tận hưởng – Hạnh phúc – Gắn kết – Trường thọ - An nhiên. Các trụ cột được tích hợp trong mỗi khu đô thị, quy mô từ 20-50 ha/khu, không chỉ đáp ứng nhu cầu đặc biệt quan trọng: an cư – nghỉ dưỡng - y tế - học tập và văn hóa giải trí mà còn truyền cảm hứng tích cực để người cao tuổi tận hưởng từng khoảng sống đáng giá nhất trong cuộc đời.

Cụ thể, mảng Sức khỏe gồm có Bệnh viện dưỡng lão quốc tế 5 sao với các trung tâm nghiên cứu & điều trị lão khoa chuyên sâu như Trung tâm Tim – Não – Mạch tái tạo; Cơ – Xương – Khớp & Chuyển hóa; Nội tiết & Dinh dưỡng; Sức khỏe tâm trí & giấc ngủ; Phòng chống lão hóa & Tế bào gốc; Trị liệu, Wellness, spa, massage tái tạo phục hồi cơ thể… đảm bảo người cao tuổi duy trì được trạng thái sống lâu – sống khỏe.

Tiếp đến là mảng Tận hưởng với Hệ thống khách sạn an dưỡng 5 sao; Trung tâm trị liệu & phục hồi sức khỏe; Khu Spa & Beauty Care; Khu Ẩm thực trị liệu; Trung tâm Văn hóa & Xã hội; Vui chơi giải trí nghỉ dưỡng; Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Retreat Villa. Đặc biệt, các thượng đế của Vin New Horizon sẽ được thụ hưởng các dịch vụ cao cấp như dịch vụ Tư vấn Y tế & dinh dưỡng chuyên sâu, dịch vụ "Family Connect", có thể luân chuyển trong hệ thống để tận hưởng tối đa vẻ đẹp của từng mùa ở Bắc – Trung – Nam.

Trụ cột thứ 3 là mảng Hạnh phúc - nơi thế hệ tuổi vàng được giao lưu, sống vui, sống khỏe giữa cộng đồng tinh hoa toàn cầu tại các biệt thự ở thương hiệu Golden Residences. Điểm ưu việt của Golden Residences không chỉ là cuộc sống hạnh phúc và an toàn khi luôn kết nối khẩn cấp đến bệnh viện dưỡng lão, mà còn đảm bảo giá trị tài sản truyền đời cho thế hệ mai sau.

Trụ cột thứ 4 - mảng Gắn kết , trái tim của New Horizon Center - nơi mỗi cư dân đến để tìm lại niềm vui và cảm giác được thuộc về một cộng đồng sống động, với 5 chức năng chính: Giao lưu & Kết nối; Sức khỏe & Vận động; Văn hóa Nghệ thuật & Giải trí; Tri thức & Minh Triết; và Sinh hoạt cộng đồng. Trong đó, Học viện Minh Triết là điểm nhấn đặc trưng của hệ thống Vin New Horizon. Đây là "Đại học mở cho người cao tuổi", mang sứ mệnh kiến tạo nền văn hóa "học tập & cống hiến suốt đời", nơi thế hệ tuổi vàng được tiếp cận tri thức mới, rèn luyện tư duy, phát triển kỹ năng, và chia sẻ kinh nghiệm sống quý báu cho cộng đồng. Các chương trình hoạt động sống vui - sống khỏe - sống có ích như Lễ hội Tuổi vàng Golden Festival, các hoạt động sống xanh – sống khỏe, các chương trình thiện nguyện, sinh hoạt giao lưu dân vũ… sẽ được tổ chức liên tục, mang lại niềm vui được tỏa sáng và hứng khởi cho thế hệ tuổi vàng.

Trụ cột thứ 5 – mảng Trường thọ đảm bảo không gian sống tốt nhất cho người cao tuổi với hệ thống công viên dưỡng sinh, công viên tái tạo xanh mướt; hệ thống quan trắc & quản lý chất lượng nước, môi trường hiện đại cùng hạ tầng tiện ích Y tế - Sức khỏe – An cư an dưỡng đồng bộ trong bán kính 5 phút cùng dịch vụ vận hành & chăm sóc chuẩn 5 sao… Tất cả tạo thành một vòng tròn bảo hộ sức khỏe và sự trường thọ tốt nhất cho người cao tuổi.

Cuối cùng là mảng An nhiên – giải phóng tâm trí cho thế hệ vàng với chính sách bảo hiểm và quỹ hưu trí trọn đời, đảm bảo các cư dân của New Horizon Center luôn được đảm bảo ổn định tài chính, hoàn toàn có thể quẳng gánh lo đi để vui sống.