Nóng: Giá xăng “quay đầu” giảm mạnh trước Tết

Ảnh minh họa

Chiều nay (8/2), liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương vừa thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới. Theo đó, thời gian áp dụng chính thức bắt đầu từ 15h chiều nay. Giá xăng E5 giảm 790 đồng/lít, với giá bán là 22.120 đồng/lít.

Trong khi đó, giá xăng RON 95 giảm 900 đồng/lít, giá bán là 23.260 đồng/lít. Ngoài ra, giá dầu diesel giảm 290 đồng/lít, với giá bán là 20.700 đồng/lít. Dầu hỏa cũng giảm 340 đồng/lít, xuống còn 20.580 đồng/lít; dầu mazut giảm 490 đồng/kg, xuống 15.590 đồng/kg.

Đặc biệt, tại kỳ điều hành này, liên bộ chỉ trích lập quỹ bình ổn đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg. Đồng thời cơ quan quản lý không trích lập, đồng thời không chi quỹ bình ổn đối với tất cả nhiên liệu còn lại.

Với kỳ điều chỉnh này, đây cũng là lần đầu tiên giá xăng giảm kể từ đầu năm 2024. Trước đó, mặt hàng này có 4 lần tăng giá liên tiếp.

Ngày 6/2, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã dẫn đầu đoàn công tác để kiểm tra tình hình đảm bảo cung cấp xăng dầu, điện Tết Nguyên đán 2024 và triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN) , Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng Công ty Xăng dầu quân đội (Mipecorp), cũng như một số đơn vị trực thuộc.

Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, xăng, dầu và điện là những mặt hàng chiến lược có ý nghĩa quan trọng về kinh tế an ninh quốc phòng và cả an toàn xã hội. Do đó, mục tiêu quan trọng nhất là không để gián đoạn vềnguồn cung, không để thiếu điện và xăng, dầu trong mọi tình huống, và trước mắt là trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.