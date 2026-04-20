NÓNG: Động đất 7,4 độ rung chuyển Nhật Bản, cảnh báo sóng thần cao 3m

Phạm Trang |

Một trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi bờ đông bắc Nhật Bản chiều 20/4 đã khiến cơ quan chức năng phát cảnh báo sóng thần, yêu cầu người dân khẩn cấp sơ tán.

Chiều 20/4, một trận động đất có độ lớn sơ bộ 7,4 đã xảy ra ngoài khơi vùng đông bắc Nhật Bản, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sóng thần tại nhiều khu vực ven biển.

Theo thông tin ban đầu, trận động đất xảy ra vào lúc 16h53 (giờ địa phương), với tâm chấn nằm ngoài khơi bờ biển Sanriku, ở độ sâu khoảng 10 km. Khu vực này vốn được biết đến là một trong những vùng thường xuyên xảy ra hoạt động địa chấn mạnh của Nhật Bản.

Ngay sau khi rung chấn được ghi nhận, cơ quan chức năng Nhật Bản đã phát đi cảnh báo sóng thần đối với hai tỉnh Hokkaido và Iwate. Dự báo cho thấy các đợt sóng có thể đạt chiều cao lên tới 3 mét.

Đài truyền hình quốc gia NHK cho biết, sóng thần đã bắt đầu tiến gần vào các khu vực ven biển và có khả năng ập vào đất liền nhiều lần, không chỉ một đợt duy nhất.

Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn, tránh xa bờ biển và các khu vực thấp trũng. Người dân được khuyến cáo duy trì ở nơi trú ẩn cho đến khi toàn bộ cảnh báo được dỡ bỏ.

Hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại do trận động đất gây ra. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến và cập nhật tình hình trong thời gian sớm nhất.

136.000 năm sau khi tuyệt chủng, loài chim cổ đại bất ngờ "tái sinh" ngoạn mục: Giới khoa học sửng sốt!
"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

01:17
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
