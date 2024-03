Sau cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ba Lan và đại diện của một số tổ chức nông dân và công đoàn (20/3), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp đã ra thông báo hai bên đã đạt được thỏa thuận đình chỉ nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp Ukraine sang Ba Lan và quá cảnh sang các quốc gia khác. Chính phủ của Thủ tướng Donald Tusk sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này.

Trước đó, nông dân Ba Lan đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình và chặn các con đường ở khắp cả nước để phản đối dòng sản phẩm Ukraine tràn vào quốc gia này gây khủng hoảng giá cũng như phản đối các chính sách khí hậu của Liên minh châu Âu (EU). Cuộc biểu tình của nông dân bắt đầu vào ngày 9/2 và cho tới ngày 6/3, một số người biểu tình quá khích đã đụng độ với cảnh sát trước tòa nhà quốc hội ở thủ đô Warsaw.

Ảnh: aa

Tuần trước, Ủy ban Châu Âu đã đồng ý bãi bỏ các hạn chế về thuốc trừ sâu, tăng trợ cấp cho lúa mạch đen và lúa mạch, duy trì mức thuế nông nghiệp hiện tại và dỡ bỏ các hạn chế đối với các sản phẩm bảo vệ thực vật cũng như nhu cầu đất bỏ hoang.

Bên cạnh đó, chiến lược đa dạng sinh học năm 2030 của EU quy định rằng canh tác hữu cơ phải chiếm ít nhất 25% diện tích đất nông nghiệp ở EU vào năm 2030. Trong kế hoạch chiến lược của mình, Ba Lan chỉ ra rằng đến năm 2027, tỷ lệ cây trồng hữu cơ sẽ tăng lên 7%. Điều này đòi hỏi phải tăng gần gấp đôi mức hiện tại vì vào năm 2021, sản lượng hữu cơ ở Ba Lan chỉ chiếm 3,74%.

Theo dữ liệu của Eurostat, năm 2023, Tây Ban Nha đã nhập khẩu 6 triệu tấn ngũ cốc Ukraine, Italy hơn 2,3 triệu tấn và Hà Lan 1,8 triệu tấn. Do đó, nếu so sánh số lượng thực tế hiện nay trong việc nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine, Ba Lan mới chỉ nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn từ một năm trước. Vì vậy, để các quốc gia chấp thuận việc chính phủ Ba Lan đình chỉ quá cảnh sản phẩm nông sản của Ukraine sẽ là một thách thức không nhỏ do những hệ lụy có thể xảy ra với lợi ích chung của khối.