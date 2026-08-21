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Nóng: Công an thông tin kết quả giám định kim cương trong vụ án buôn lậu xuyên quốc gia

Dương Ngọc
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Cơ quan điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo đã trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội.

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Ngày 20/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Kết luận giám định toàn bộ số đá trong suốt thu giữ là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp; quá trình điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo và Trần Tiễn Như Nghi đã câu kết thực hiện hành vi buôn lậu.

Đối với Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu kim cương, quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định toàn bộ vật chứng thu giữ trong vụ án là các viên đá trong suốt nghi kim cương. Đến nay đã có kết luận giám định toàn bộ vật chứng thu giữ là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.

Quá trình điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vì mục đích vụ lợi, Thảo đã cùng Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên Công ty PNJ-LAB, thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với các đối tượng người Ấn Độ.

Sau khi buôn lậu kim cương từ Hồng Kông về Việt Nam, lợi dụng kiến thức chuyên môn của bản thân, Đặng Ngọc Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên các viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAB, sau đó cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB để bán cho khách hàng nhằm thu lợi.

Cơ quan điều tra xác định Thảo đã trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội. Toàn bộ số kim cương này được Thảo bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Đặng Ngọc Thảo và Trần Tiễn Như Nghi đã câu kết cùng thực hiện hành vi buôn lậu kim cương nêu trên.

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Đối với Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Cơ quan điều tra đã làm việc, thu thập và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương của doanh nghiệp. Kết quả điều tra xác định Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương. Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, đúng với thông tin tại hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, rà soát các đối tượng có liên quan và thu giữ số kim cương buôn lậu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tags

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thông tin

giám định kim cương

kim cương

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