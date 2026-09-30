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Nóng: Cơ trưởng bị cơ phó đâm trong buồng lái, máy bay Boeing 737 chở 180 người đột ngột cắm đầu lao dốc hơn 5.000 mét, Israel nghi ngờ khủng bố

Thiên Di
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Một máy bay Boeing 737 MAX của hãng FlyDubai chở khoảng 180 hành khách đã phát tín hiệu khẩn cấp và chuyển hướng hạ cánh xuống Saudi Arabia.

Sự cố máy bay FlyDubai: Cơ phó đâm Cơ trưởng , chuyến bay lao dốc khẩn cấp - Ảnh 1.

Theo thông tin trên CNN, 2 nguồn tin từ phía Israel nói rằng họ nghi ngờ cơ phó của chuyến bay Flydubai đến Israel đã cố gắng cướp máy bay sau khi đâm cơ trưởng. Các nguồn tin cho biết vẫn chưa rõ liệu mục đích là đâm máy bay hay hạ cánh và bắt giữ con tin.

Cả phi công và cơ phó đều bị thương trong sự cố trên chuyến bay đang trên đường đến Tel Aviv nhưng buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Ả Rập Xê Út. Cơ phó là người Oman, quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Israel. Phía Israel đang điều tra tại sao một người Oman lại được cấp phép điều khiển máy bay tới Tel Aviv.

Mẹ của một hành khách trên chuyến bay FZ1073 của Flydubai cho biết con gái bà kể rằng phi công của máy bay đã bị đâm. "Phi công đã hét lên 'cứu, cứu, cứu'," Yasmin Abukasi kể lại với hãng tin Reuters.

Hai phi công dự bị đang trong thời gian nghỉ ngơi đã nhanh chóng tiếp quản quyền điều khiển phi cơ và cho máy bay hạ cánh an toàn.

Chuyến bay mang số hiệu FDB1073 đã phát mã “squawk” 7700 - tín hiệu khẩn cấp hàng không quốc tế -khi đang quay đầu tại khu vực biên giới Jordan - Saudi Arabia.

Trước đó, khi bay qua không phận Saudi Arabia, máy bay từng phát mã 7500 trong thời gian ngắn. Đây là mã được sử dụng để báo hiệu nguy cơ không tặc hoặc hành vi can thiệp bất hợp pháp đối với chuyến bay.

Dữ liệu theo dõi công khai cho thấy khoảng 2 giờ 15 phút sau khi cất cánh, máy bay bất ngờ hạ độ cao rất nhanh, từ khoảng 10.300 mét xuống còn gần 5.100 mét trong chưa đầy 1 phút, đồng thời tốc độ tăng từ 411 knot lên gần 600 knot.

Máy bay sau đó lấy lại độ cao lên khoảng 6.500 mét trong thời gian ngắn, trước khi tiếp tục hạ xuống dưới 4.200 mét. Trong khoảng 1 giờ tiếp theo, độ cao của máy bay liên tục biến động quanh mức 4.500 mét.

Giới chức Israel trong một khoảng thời gian không thể liên lạc với chuyến bay. Không quân Israel đã điều tiêm kích lên đánh chặn do lo ngại khả năng máy bay bị không tặc. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng các quan chức quân sự cấp cao cũng tổ chức đánh giá tình hình.

Máy bay sau đó được khôi phục liên lạc và chuyến bay hạ cánh tại sân bay Tabuk ở Saudi Arabia.

Theo các quan chức Israel, tín hiệu khẩn cấp có thể đã được phát sau khi xảy ra một vụ ẩu đả trong buồng lái giữa các phi công. Tuy nhiên, hãng hàng không chưa xác nhận chi tiết nguyên nhân sự cố.

Một số hành khách Israel kể lại tình trạng hỗn loạn trên máy bay khi phi cơ hạ độ cao đột ngột. Họ cũng cho biết đã xảy ra xô xát trong buồng lái và một số hành khách hỗ trợ tổ bay khống chế một người. Những thông tin này hiện chưa được FlyDubai xác nhận.

Hãng hàng không có trụ sở tại Dubai xác nhận chuyến bay đã gặp “một sự cố”, đồng thời cho biết toàn bộ hành khách đã hạ cánh an toàn tại Tabuk.

“An toàn và sức khỏe của hành khách cũng như phi hành đoàn vẫn là ưu tiên cao nhất của chúng tôi”, FlyDubai cho biết. Hãng đồng thời khẳng định sẽ công bố thêm thông tin khi có các chi tiết được xác nhận.

Nguồn: Tổng hợp

Tags

FlyDubai

Israel

cơ phó

Tabuk

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