Nóng: Cổ phiếu FLC sẽ được giao dịch sàn UPCOM vào quý I/2026

Sáng ngày 11/11, Tập đoàn FLC đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 tại tại Tầng 36, tòa nhà The West, số 265 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Một trong những nội dung cổ đông quan tâm nhất lúc này là bao giờ cổ phiếu FLC sẽ được giao dịch trở lại. Tổng Giám đốc Bùi Hải Huyền cho biết, dự kiến cổ phiếu FLC sẽ giao dịch sàn UPCOM vào quý I/2026, song song với việc mở rộng và tái cơ cấu hệ sinh thái, FLC đang tích cực hoàn tất các nghĩa vụ tài chính, đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế vào đầu quý II/2026.

Để chuẩn bị cho việc khôi phục giao dịch, FLC đã làm việc với một số đơn vị kiểm toán độc lập và cung cấp hồ sơ tài chính phục vụ đánh giá sơ bộ. Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán và phát hành các báo cáo tài chính còn tồn đọng.

Trong năm 2025, FLC dự kiến phát hành báo cáo tài chính từ năm 2021-2024, đồng thời quý I/2026 sẽ công bố báo cáo tài chính năm 2025. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, tập đoàn sẽ gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán để thực hiện thủ tục khôi phục giao dịch cổ phiếu.

Về phương án tái cấu trúc tập đoàn, lãnh đạo FLC cho biết đã chỉ đạo rà soát toàn bộ danh mục dự án bất động sản và đầu tư tài chính, nhằm đánh giá lại thực trạng, xác định phương án thu hồi hoặc tiếp tục triển khai các khoản đầu tư.

Nhiều khoản cho vay, nợ phải thu và hợp tác đầu tư trước đây được đánh giá khó thu hồi, nay có khả năng thu hồi cao hoặc có phương án xử lý phù hợp.

Về kết quả triển khai chủ trương tái cơ cấu, tính đến 31/12/2022, FLC đã thu hồi công nợ và hoàn nhập lãi phải thu 256 tỷ đồng; bù trừ công nợ hoặc được bảo lãnh thanh toán 1.295 tỷ đồng; các đối tác xác nhận công nợ và đề xuất giãn thời gian trả 2.025 tỷ đồng.

Ngoài ra, các khoản đầu tư vào công ty liên kết, điển hình như Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways), đã hoàn nhập chi phí trích lập tổn thất 89 tỷ đồng theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Trên cơ sở này, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương xử lý toàn diện các vấn đề tồn tại trong hoạt động kinh doanh, đầu tư dự án và đầu tư tài chính.

Theo đó, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc sẽ rà soát khả năng thu hồi các khoản cho vay, nợ phải thu, hợp tác đầu tư và liên danh liên kết; lập phương án thu hồi, ghi nhận lại giá trị và tiếp tục theo dõi trên sổ sách kế toán. Đồng thời, đánh giá hiệu quả vốn góp tại các công ty con, công ty liên kết và các đơn vị liên quan, từ đó xây dựng phương án xử lý, thoái vốn hoặc tái cơ cấu nhằm tối ưu hóa nguồn lực tài chính.

Chủ trương cũng bao gồm việc điều chỉnh hạch toán kế toán, trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng, xử lý, chấm dứt, thoái vốn, chuyển nhượng hoặc hoán đổi nợ thành cổ phần tại các dự án và các khoản đầu tư mới theo phương án do HĐQT quyết định sau khi rà soát.

Hội đồng quản trị cũng được giao toàn quyền quyết định, ký kết các giao dịch, hồ sơ, hợp đồng liên quan; có thể ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc theo phân cấp; các thành viên HĐQT sẽ được miễn trừ trách nhiệm khi thực hiện các quyết định này, trừ trường hợp cố tình gây thiệt hại cho Công ty. Chủ trương này nhằm đảm bảo quá trình xử lý tồn tại diễn ra hiệu quả, minh bạch, đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho việc phục hồi hoạt động và phát triển dài hạn của FLC.

Trước đó trong giai đoạn 2020-2023, Tập đoàn FLC chịu tác động mạnh mẽ từ nhiều yếu tố bất lợi. Đại dịch Covid-19, chính sách tín dụng thắt chặt đối với ngành bất động sản, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao cùng những hệ lụy từ suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đồng thời gây áp lực lên tình hình tài chính của các đơn vị thành viên và đối tác kinh doanh.